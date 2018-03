Ein Freudentag im Hause Amon: „Ab heute heißt es Frau Präsidentin daheim. (Töchterchen) Emma und ich sind unglaublich stolz und freuen uns gemeinsam auf deine neue Herausforderung. Absolut beste Besetzung für die Politische Akademie der VP und wir werden dich voll unterstützen!“ So jubelte geschäftsführender Gemeinderat Thomas Amon in der Vorwoche im sozialen Netzwerk Facebook über den steilen Aufstieg seiner Lebenspartnerin, der Landtagsabgeordneten Bettina Rausch. Die 38-Jährige ist in der Vorwoche von ihrem Vorgänger, Bundeskanzler Sebastian Kurz, mit der Leitung der nunmehr türkisen Denkfabrik betraut worden.

Die in Wien-Meidling beheimatete Institution ist für die Ausbildung der VP-Politiker ebenso zuständig wie für Grundlagenarbeit der Partei. Direktor der „Polak“ bleibt der Burgenländer Dietmar Halper. Rausch zählte schon in der Vergangenheit zum Umfeld und zum Kreis der Vertrauten von Kurz.

„Dieser Ort hat mich nie losgelassen“

„Im Jahr 2000 war ich das erste Mal hier, bei einem Lehrgang für ,Politik-Frischlinge’, habe Volkspartei-Luft geschnuppert. Dieser Ort hat mich nie wieder losgelassen. Hier haben wir nachgedacht, getüftelt und gefeiert“, sagt Bettina Rausch. Die Politische Akademie sei das Herz und das Hirn der VP: „Ich freue mich riesig, dass mich Sebastian Kurz gebeten hat, hier mein Herz und mein Hirn noch intensiver einzubringen.“

Am Tagesablauf werde sich nicht viel ändern, schmunzelt Thomas Amon. Der Mandatar studiert an der Fachhochschule Krems und arbeitet als Consulter bei einer Software-Firma in Wien: „Organisation ist alles. Wir sind natürlich den Eltern dankbar, dass sie mit der Kinderbetreuung immer wieder aushelfen.“ Eine starke Familie, bei der es ab sofort heißt „Frau Präsidentin daheim“.