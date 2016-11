Obritzberg-Rust , Krems

In der Nacht auf Mittwoch haben unbekannte Täter das Feuerwehrhaus in Obritzberg heimgesucht. Die Einbrecher schlugen zunächst eine Fenster ein und stiegen danach ins Büro ein. Die gute Nachricht: Auf der Suche nach Beute wurden die Kriminellen nicht fündig. Offenbar aus Frust demolierten sie dann die Tür, die aus dem Büro führt.

Es war nicht der einzige Einbruch in dieser Nacht, denn in Fugging stiegen die Männer in ein Einfamilienhaus ein, bei weiteren Häusern blieb es ein Versuch. Die Polizei untersucht, ob es einen Zusammenhang mit einer Einbruchsserie in der gleichen Nacht in Krems gibt. Dort wurde am Mittwoch-Vormittag ein Täter, ein Rumäne, verhaftet, seinem Komplizen gelang die Flucht.