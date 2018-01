Wolfgang Fraberger war von 1998 bis 2016 selbstständiger Spengler und Dachdecker in Kleinhain. 2008 erkrankte er an Multipler Sklerose und ist nunmehr seit 1. November 2016 in Erwerbsunfähigkeitspension. Seine Nettopension beträgt knapp über 900 Euro. Fraberger: „Mittlerweile bin ich auch zu 80 Prozent behindert, das wirkt sich vor allem auf meine Sehkraft und Beine aus.“

Der Mann ist auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen und leidet an der völlig unzulänglichen Verbindung zwischen seinem Heimatort und St. Pölten. Alle Parteien hat er auf das gravierende Problem aufmerksam gemacht, am schnellsten reagiert hat SP-Gemeinderat Josef „Joe“ Thoma.

Auf seine Initiative haben trotz vollem Terminkalender die SP-Bezirksspitzenkandidaten Kathrin Schindele und Herbert Pfeffer Fraberger persönlich besucht. Schindele: „Es wäre an der Zeit, den LUP-Bus ins Umland zu erweitern und so den Anliegen der Bevölkerung gerecht zu werden.“