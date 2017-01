Die Haupttagesordnungspunkte der jüngsten Sitzung des Gemeinderates waren der Nachtragsvoranschlag 2016 und der Voranschlag 2017, die ebenso wie der Jahresabschluss der Gemeinde Weißenkirchen an der Perschling Kommunalentwicklung KG und der Mietvertrag mit der Gemeinde Weißenkirchen an der Perschling Kommunalentwicklung KG (für die ehemalige Volksschule in Murstetten) einstimmig beschlossen wurden.

Der Voranschlag 2017 sieht bei einem Gesamtvolumen von 2,365 Millionen Euro im außerordentlichen Haushalt insgesamt rund 350.000 Euro für Straßenbau und Nebenanlagen, den Zuschuss zum Erweiterungsbau der Feuerwehr Langmannersdorf und zur Fertigstellung der Sanierungsarbeiten am Gemeindehaus in Perschling vor. Der Gesamtschuldenstand beträgt inklusive der Haftungen knapp fünf Millionen Euro, wobei die größten Brocken auf den Kredit für Abwasserbeseitigung und Trinkwasserversorgung (drei Millionen Euro) und die Haftung für den Neubau der Volksschule (rund 1,8 Millionen Euro) entfallen.

VP-Bürgermeister Reinhard Breitner: „Zusätzlich möchte ich 2017 auch den alten Teil des Kindergartengebäudes thermisch sanieren lassen, wobei wir derzeit noch keine Mittel einsetzen konnten. Ich hoffe aber auf Unterstützung durch das Land, damit wir in Zukunft Heizkosten sparen können.“

Bei zwei Punkten gab es Gegenstimmen

Bei den Anträgen zu einem Leaderprojekt (ökologische Pflege und Gestaltung von öffentlichen Grünräumen) und zur Beitragsregelung für die Nachmittagsbetreuung im Kindergarten gab es Gegenstimmen: Gegen die Teilnahme am Leaderprojekt (einmalige Kosten pro ordentlichem Hauptwohnsitz: ein Euro) stimmten Franz Engelhart und Johann Pickl (beide ÖVP), gegen die Neuregelung der Nachmittagsbetreuung (Wegfall der Landesförderung und neue Staffelung) stimmten die FP-Mandatare Jutta Nentwich, Franz Peter Nussbaumer und Christoph Pokorny jeweils durch Enthaltung.

Bürgermeister Breitner informierte noch über den Plan des Ankaufes weiterer Bauplätze in Perschling („Muckacker“) und wird in der nächsten Sitzung ein entsprechendes Projekt präsentieren.

Danach kamen noch die Straßenverschmutzung durch Landwirte, insbesondere auf der Bundesstraße 1 im Bereich Perschling, das unbedingte Muss des ökologischen Rückbaus des Perschling-Unterlaufes, die Aufhebung des Fahrverbotes von Langmannersdorf/Mühlberg nach Weißenkirchen, Pflegemaßnahmen entlang der Hochleistungsstrecke und die Begleitung der Kindergartenkinder bei der Beförderung an schulautonom freien Tagen zur Sprache.