Ein sehr lebendigen Unterricht gab es in den vergangenen Wochen in der Volksschule. Anfang April wurde das Projekt „Vom Ei zum Küken“ gestartet. Heidemarie Urani aus Traismauer vom Verein „zeitmittier“ der auch andere tiergestützte Angebote für Schulen und Kindergärten wie Eselwanderungen oder Tierbesuche anbietet, stellte einen Brutapparat mit 16 verschiedenen Hühnereiern zur Verfügung. Sie kam einige Male vorbei, um mit den Kindern die Eier zu durchleuchten, nach den Embryonen zu sehen und nicht befruchtete Eier aus dem Brutapparat zu entfernen.

Und genau nach 20 Tagen war es am vergangenen Dienstag dann soweit, es schlüpften die ersten Küken – und die Freude war bei den Kindern natürlich riesengroß. Zum Projektabschluss holte Heidemarie Urani die Jungtiere wieder ab – und wer will, kann sie gemeinsam mit vielen anderen Tieren bei ihr zuhause besuchen.

War es früher auf dem Land und sogar in einer Kleinstadt selbstverständlich, Tiere auf dem Weg zum Erwachsenwerden zu beobachten, so geht dies immer mehr verloren. Deshalb war auch die Freude unter den Kindern so groß, dass sie überall erzählten, wie toll es war, zuschauen zu dürfen, wie aus einem Ei richtiges Leben entsteht.

Die dritten Klassen wiederum waren bei der Oberndorfer Feuerwehr, wo mit Stefan Zwicker die schwere Feuerwehrkleidung mit den Helmen anprobiert wurde und mit der Wärmebildkamera nach Mitschülern gesucht wurde. Selbstverständlich gab es auch ein Wettspritzen, wo Alfred Spring mithalf, dass man nicht zu nass wurde..

In der zweiten Aprilwoche machten die Kinder einen Lehrausgang zur Bezirksrettungsstelle, wo sie von den beiden Sanitätern Max Grundhammer und Georg Schwed betreut wurden. Während eine Gruppe mit dem Anlegen von Verbänden beschäftigt war, schaute die andere, ob im Notfallrucksack alles richtig verstaut war.