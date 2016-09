„Gesund und fit auf Schritt und Tritt“ – unter diesem Motto startete die Landjugend Kapelln den diesjährigen Projektmarathon. Bürgermeister Alois Vogl, Vizebürgermeister Franz Rödl, die geschäftsführende Gemeinderätin Petra Thoma, Jugendgemeinderat Michael Hell und Projektleiterin Birgit Daxböck übergaben der Landjugend-Leitung Marina Pegrin und Clemens Rödl die Aufgabe: Gefragt war ein Themenweg beim Mittelpunktwanderweg. „Dazu sollen Tafeln angefertigt und einfache Turnübungen für die Besucher beschrieben werden“, lauteten die Anweisungen. Das Ziel waren mindestens sechs verschiedene Stationen.

Alles verlief perfekt nach Zeitplan

Die Mitglieder durften keine Zeit verlieren, sofort machten sie sich an die Arbeit. Aufgaben wurden verteilt und Einkaufslisten geschrieben. Das Kreativteam gestaltete die Flyer und überlegte sich ein ansprechendes Motto, das Presseteam begann den Blog zu schreiben. Die restlichen Mitglieder besichtigten die neun Stationen des Wanderwegs, die von der Landjugend verbessert werden sollten.

Auch am darauffolgenden Tag wurde fleißig gearbeitet: Bereits zum Mittagessen waren am nächsten Tag die ersten Stationen fertig. Der Balancebalken erstrahlte in bunten Farben, die Sitzgelegenheiten waren frisch geschliffen und die Stiegen zur Perschling vom Unkraut befreit.

Nachmittags stellte sich hoher Besuch ein, Bezirksleitung Martina Mayrhofer und Markus Kaiblinger erprobten die ersten Turngeräte, die Landesbeiräte brachten Süßigkeiten zur Stärkung und Lagerhausobmann Franz Gunacker verteilte unter anderem Sonnenbrillen als Geschenke.

Bei Sonnenuntergang trat Feierstimmung ein, der Großteil war geschafft, als letzte Station wurde das Reck unter Flutlicht aufgebaut. Nachdem alle Beschreibungen und Fotos an den Tafeln angebracht worden waren, war es an der Zeit für die Präsentation: Diese fand im Zuge des Kircherlfests in Katzenberg statt. Die Landjugend Kapelln trug dazu Fürbitten zur Heiligen Messe, die von Pfarrer Gottfried Auer zelebriert wurde, bei und überraschte die Besucher mit den selbstgeschnittenen Videos und einer umfangreichen Schilderung der vergangen 42 Stunden. Zum krönenden Abschluss findet am Sonntag, 2. Oktober, ein Wandertag statt.

„Beeindruckend, wie gut die Gemeinschaft ist“

Die Landjugend-Leitung Marina Pegrin und Clemens Rödl zeigten sich stolz: „Es ist wirklich beeindruckend, wie groß die Gemeinschaft in Kapelln ist, wie viele Mitglieder zum Helfen bereit sind und wie gut ein solches Projekt angenommen wird. Rückblickend sind wir dankbar für jede Unterstützung und freuen uns wirklich sehr über die wunderbaren Ergebnisse.“