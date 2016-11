Beim Landestag der JVP NÖ in Raggendorf (Bezirk Mistelbach) ist Bernhard Heinreichsberger aus Michelhausen (Bezirk Tulln) zum neuen JVP-Landesobmann gewählt worden.

Ebenfalls im JVP-NÖ-Spitzenteam befinden sich St. Pöltens Bezirksobfrau Michaela Prisching aus Kapelln als Landesobmann-Stellvertreterin sowie Thomas Amon aus Obritzberg-Rust als Finanzreferent der größten politischen Jugendorganisation in NÖ.

„Wir dürfen nicht Wasser predigen und Wein trinken. Von den Regierenden Bürgernähe zu fordern, für die wir selbst nicht stehen, wäre entgegen unserer Vorstellungen“, so Obmann-Stellvertreterin Michaela Prisching. Gerade deshalb sei es wichtig gewesen, ein möglichst breit gefächertes Team zusammenzustellen. „So können wir auch wirklich garantieren, dass wir für alle da sind und die Anliegen von Jungen aus ganz NÖ nach oben tragen“, erklärt sie.

Neues Team setzt auf Digitalisierung

Einer der Hauptpunkte auf der Agenda ist die Digitalisierung der Organisation. So möchte man unter dem neuen Slogan „Jung.Mutig.Stark.“ Informationen und Dokumente in Zukunft über eine zentrale App austauschen, die Papierwege und Bürokratie ersetzt.

Zusätzlich wird es jedem Funktionär und jeder Funktionärin freistehen, sich in Themenausschüssen am politischen Prozess der JVP zu beteiligen. Bei Zusammentreffen sollen Positionen und Aktionen zu Bildung, Wirtschaft und Co. ausgearbeitet werden.

Aufhorchen lässt das neue Team der JVP mit harter Kritik am, wie sie es bezeichnet, „Kern-Hunderter“ für die Pensionisten.

Wohl wissend, dass die VP-Nationalratsabgeordneten diese Unterstützung ebenfalls beschlossen haben, liest sich das dann so: „Populismus in Reinkultur, der auf Kosten der Jungen finanziert wird. Nach dem blauen Haider-Hunderter dürfen wir jetzt den roten Kern-Hunderter blechen. Insgesamt kostet uns das rund 200 Millionen Euro. Was wir bräuchten, ist eine echte Pensionsreform statt diesem Vor-Wahlkampf zu Lasten der Zukunft.“

Es handle sich um einen "politischen Kuhhandel"

Immerhin erkennen Prisching & Co, dass es sich um einen „politischen Kuhhandel“ handelt: „Die SP sollte sich schämen, die Zustimmung zur dringend notwendigen Entlastung unserer Landwirte, die das vierte Jahr in Folge mit Einkommenseinbußen zu kämpfen haben, mit diesem Vorwahlzuckerl zu erkaufen.“

Die JVP fordert einen „Generationsvertrag Neu“: „Wir brauchen eine Anhebung vor allem des faktischen Pensionsantrittsalters, eine Pensionsautomatik, einheitliche Pensionssysteme und viele weitere Maßnahmen.“