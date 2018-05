32 Reden in vier Kategorien sind beim Landesbewerb der Landjugend in Rabenstein/Pielach präsentiert worden. Astrid Holzinger von der Landjugend Statzendorf sicherte sich in der Kategorie „Spontanrede“ den Sieg und wird mit Heimvorteil beim Bundesredewettbewerb antreten, der von 12. bis 15. Juli in Mold (Bezirk Horn) stattfindet.

Bei den Redewettbewerben zählen vor allem Wirkung, Aufbau und Inhalt der Reden. Darüber hinaus achtet die Jury auf die Sprechtechnik und Aussagekraft. Schlagfertigkeit und Argumentation sind bei den Interviews im Anschluss an die Reden gefragt.

Die Redner treten dabei in vier verschiedenen Kategorien an. Neben der klassischen vorbereiteten Rede können die Teilnehmer auch eine Spontanrede, zu einem zuvor unbekannten Thema halten oder auf kreative Art und Weise im Team mit Musik, Comedy und Co. zu einem freien Thema referieren.

Die Startplätze für den Landesentscheid Reden wurden bereits im Vorfeld durch Vorentscheide auf Viertels-Ebene vergeben.

Eine einzige Minute als Vorbereitungszeit

Die Spontanrede gilt als Königsdisziplin. Sie fordert Redetalent und Spontanität. Beide Voraussetzungen erfüllt Astrid Holzinger. Man zieht zwei Redethemen und hat dabei nur jeweils eine Minute Vorbereitungszeit, um dann eine zwei- bis vierminütige Rede zu halten. Holzinger (25) sprach über den Bundespräsidenten sowie über „Lex Africa.“ Die Pädagogin, die an der Höheren Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe (HLW) in Tulln unterrichtet, holte sich den Sieg und damit ihr Ticket für den Bundesentscheid. Dabei wird sie die blau-gelben Farben mit dem Zweitplatzierten Reinhard Schwarzinger (Landjugend Großschönau) beim Bundeswettbewerb hochhalten.

Mit Sophie Prischink ging eine weitere Vertreterin der Landjugend Statzendorf bei der Kategorie Spontanrede ins Rennen. Sie eroberte den hervorragenden vierten Platz, sie sprach über den Mut, auf Reisen zu gehen, und zum Thema „Landjugend: eine Gemeinschaft, ein Gefühl.“

Neben Bezirksleiterin Michaela Eder und Markus Eder, beide Landjugend Weißenkirchen, war Michael Schalk aus der Landjugend Reichersdorf/Fräuleinmühle am Start. Er ging allerdings nicht für den Bezirk Herzogenburg, sondern für Melk ins Rennen, da sein Teampartner Christian Baumgartner aus Melk kommt. Das Duo überzeugte mit einer Topleistung und qualifizierte sich mit der Silbermedaille in der Kategorie „Neues Sprachrohr“ für den Bundesentscheid. Ihr Thema lautete: „Wir alle tun es.“