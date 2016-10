Als Zeichen der Zufriedenheit und für guten Service ist Trinkgeld in Österreich bekannt. Der Gast kann es im Normalfall nach seinem Ermessen auf den Rechnungsbetrag aufschlagen. Anders ist das seit Kurzem in einem Kremser Restaurant. Dort ist das Trinkgeld in der Rechnung schon inkludiert. Der Gesamtpreis wird automatisch um zehn Prozent erhöht. Sollte man damit nicht einverstanden sein, muss man es dem Servicepersonal mitteilen und eine neue Rechnung verlangen.

Besucher der Gastronomie in der Region Herzogenburg müssen in naher Zukunft nicht mit einer solchen Neuerung rechnen. Die heimischen Restaurant-Inhaber halten davon nicht viel: „In meinem Lokal kann ich mir das nicht vorstellen“, so Robert Yaldiz vom Café La Strada in Herzogenburg, „außerdem wäre es den Mitarbeitern gegenüber nicht korrekt. Ich glaube nicht, dass meine Gäste davon begeistert sind, denn jedem Kunden ist es selbst überlassen, was und wie viel er geben will. Es kommt auch auf die Sache an: Konsumiert er mehr, gibt er mehr, trinkt er vielleicht nur einen Kaffee, dann gibt er weniger Trinkgeld. Wenn er weiß, was das oft für eine stressige Arbeit sein kann, dann gibt er vielleicht mehr, wenn ihn das nicht interessiert, dann gibt er vielleicht gar nicht - es ist total unterschiedlich.“

„Gäste würden nicht mehr kommen“

Kollege Manfred Schauer, vom Pub Lowlander in der Stiftsstadt stimmt ihm zu: „Um ehrlich zu sein, halte ich davon gar nichts. Wenn ich es bei mir einführen würde, würden sich sicher einige Gäste beschweren oder vielleicht gar nicht mehr kommen. Der Gast möchte ja damit ausdrücken, dass er mit der Bedienung zufrieden ist. Die Höhe ist verschieden und schwer zu schätzen - es ist einmal mehr und einmal weniger, es kommt auch darauf an, in welchem Stadium der Gast ist: Nach dem vierten Bier sitzt das Geld schon etwas lockerer.“

Wenig abgewinnen können dieser Idee auch die Inhaber des Schlossrestaurants Balthasar in Walpersdorf. „Automatisch zehn Prozent auf den Preis draufzuschlagen, halte ich für nicht richtig“, stellt Markus Katschnig fest, „wenn Service und Qualität stimmen, ist der Gast sicher gern bereit Trinkgeld zu geben“. Vergessen dürfe man auch den administrativen und bürokratischen Aufwand dieser Neuerung nicht. „Wenn der Gast kein Trinkgeld bezahlen möchte, muss die Rechnung noch einmal ausgedruckt, die vorherige storniert werden und so weiter“.

Auch Walter Kahri, vom Gasthaus zum Schwarzen Ochsen in Murstetten, kann sich nicht vorstellen, dass, das, was in anderen Ländern durchaus üblich ist, auch bei uns funktionieren kann: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Sitte bei uns eingeführt wird. Die Gäste würden das nicht verstehen“.

„Nein, das kommt überhaupt nicht in Frage, da hätten wir einen Aufstand unserer Gäste!

Daniele Kern, Gasthaus Kern in Langmannersdorf

Daniela Kern von der Gastwirtschaft Kern in Langmannersdorf ist derselben Meinung: „Nein, das kommt überhaupt nicht in Frage, da hätten wir einen Aufstand unserer Gäste! Bei uns am Land ist so etwas völlig undenkbar - vielleicht geht das in der Stadt durch.“

„Meiner Meinung nach sollte es nicht so sein, dass bei einem Lokalbesuch automatisch gleich zehn Prozent Trinkgeld auf die Rechnung draufgeschlagen werden. Es gibt vielleicht einige Länder und Gegenden, wo dies so üblich ist, aber bei uns ist das bisher nicht der Fall gewesen. Wenn der Gast mit der Bedienung und dem angebotenen Kulinarium zufrieden ist, hat er sich bislang auch bei der Höhe des Trinkgelds erkenntlich gezeigt“, so Gastwirt Reinhard Huber. Gleich sieht das Dana Stöger aus Kleinrust: „In unseren Breitengraden ist es unvorstellbar das Trinkgeld miteinzurechnen!“.

Im Durchschnitt weniger als zehn Prozent

Zehn Prozent finden die Gastronomen aus der Region außerdem zu hoch bemessen. „Im Schnitt wird etwas weniger als zehn Prozent Trinkgeld gegeben“, so Walter Kahri. Zwischen fünf und zehn Prozent verortet Daniela Kern das Trinkgeld. Es müsse jedoch festgehalten werden, dass das sehr unterschiedlich ist. „Manchmal sind es auch deutlich mehr als zehn Prozent. Das ist eine sehr persönliche Sache des Gastes“, so Kahri.