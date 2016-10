Der junge Koch Roland Pieber überzeugte die Gourmet-Kritiker mit österreichischen Klassikern, legte aber Wert auf neue Akzente. „Außerdem halten wir uns strikt an die Jahreszeit. Die Karte verändert sich dementsprechend auch häufig“, so Pieber.



Freuen darf sich auch Rainer Melichar vom Nibelungenhof in Traismauer, er konnte das Niveau vom Vorjahr halten und erkochte 16 Punkte (zwei Hauben). Nicht ganz das Ergebnis von der letzten Bewertung halten konnte Michael Nährer vom gleichnamigen Gasthaus in Rassing. Er erreichte 13 Punkte (eine Haube), im letzten Jahr war es noch um ein Punkt mehr.