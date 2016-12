Das Jahr beginnt mit einem Knall – im wahrsten Sinne des Wortes. Zu Silvester werden Kracher, Raketen oder Sterndlwerfer entzündet, um dem Jahr 2016 einen gebührenden Abschluss zu verleihen. Doch das Hantieren mit derartigen Gegenständen, bringt nicht nur Jux und Tollerei, sondern auch Gefahren. Auch im Bezirk St. Pölten hat es in den vergangenen Jahren immer wieder Silvester-Unfälle gegeben. Ein St. Pöltner Unternehmer ist vor zwei Jahren durch eine Kugelbombe sogar tragisch ums Leben gekommen.

Vergleichsweise passiere in der Landeshauptstadt laut Stadtpolizeikommandant Franz Bäuchler trotzdem wenig: „Darüber sind wir natürlich froh. Ich glaube, dass auch immer weniger Kracher geschossen werden.“ Früher hätte es in der Innenstadt an „allen Ecken und Enden gekracht“, das sei besser geworden. Trotzdem wird zu Silvester verstärkt überwacht und sollten Störenfriede auftreten, werden diese auch angezeigt. „Es lässt sich nicht verhindern“, meint Bäuchler. Ein großes Problem mit ausländisch erworbenen Gegenständen sehe Bäuchler auch nicht. Heimische Händler müssen sich an strikte Richtlinien halten. „Es findet – wie alle Jahre – die behördliche Überprüfung aller Händler statt“, erklärt Martin Gutkas, Leiter für Behörden der Stadt St. Pölten. Der Verkauf wurde in den letzten Jahren immer als gesetzeskonform eingeordnet.

Das Geschäft mit den Knallkörpern nehme ebenfalls ab: „Der Verkauf läuft bisher – im Vergleich zum Vorjahr – relativ ruhig“, bilanziert Drazenko Kos, Verantwortlicher für den Verkauf von Feuerwerkswaren im Baumarkt Nadlinger.

Feuerwerkswürfel sind der neue Renner

Dort kann nicht nur ein ruhig verlaufender Verkauf, sondern vor allem auch ein neuer Trend festgestellt werden: „Einzelne Raketen gehen immer weniger weg. Stattdessen werden vermehrt gleich ganze Feuerwerkswürfel gekauft. Diese zündet man nur einmal, sie enthalten aber bis zu 396 Schuss“. Der Vorteil davon sei vor allem, dass diese fest am Boden stehen und nicht umfallen können. „Sie sind somit sicherer als einzelne Raketen, die zumeist in wackelig stehende Flaschen gesteckt werden.“

Strikte Regeln für die Verwendung

Geregelt ist auch die Verwendung der pyrotechnischen Gegenstände: Gutkas: „Die Klasse F1 darf ungehindert abgeschossen werden. Dabei handelt es sich um Jux-Feuerwerke, also mit nur geringer Sprengkraft.“ Ab der Klasse F2 tritt das Pyrotechnik-Gesetz in Kraft, sie dürfen nicht im verbauten Ortsgebiet geschossen werden. Der Bürgermeister kann zwar Ausnahmen festlegen, in St. Pölten gibt es aber keine derartigen Verordnungen.

Überhaupt nicht verwendet werden dürfen Feuerwerkskörper in der Nähe von Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen oder Tierheimen. Dieses Verbot kommt nicht von ungefähr: Gesundheit kann schnell durch zu hohe Lautstärke oder Sprengkraft gefährdet sein. Bäuchler rät: „Ich möchte jedem ans Herz legen, von selbst gebastelten oder illegalen Sprengkörpern die Finger zu lassen“.

Was für den Menschen Spaß bedeutet, ist für das außerdem Tier purer Stress. Davor Stojanovic vom St. Pöltner Tierheim weiß, wie Vierbeiner zu Silvester leiden. Deswegen hat er einige gute Tipps parat: „Wichtig ist, selbst Ruhe zu bewahren und sich nicht anmerken lassen, dass etwas Besonderes bevorsteht.“

Jedes Tier soll am Neujahrsabend zu Hause bleiben, am besten in einem Raum ohne Fenster oder mit geschlossener Jalousie. Zur Beruhigung und Ablenkung kann das Radio ein wenig laufen. „Wird es dem Hund zu viel, kann man ihn auch ins Auto in der Garage setzten und Musik laufen lassen“, empfiehlt Stojanovic. Wichtig sei es vor allem, das Tier nie alleine zu lassen. Für das neue Jahr hat er einen Wunsch: „Ich wünsche mir dass jeder, statt Kracher zu kaufen, das Geld für einen guten Zweck spendet.“