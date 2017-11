Musiker aus 25 Kapellen haben sich bei der jüngsten Konzertmusikbewertung der Bezirksarbeitsgemeinschaft St. Pölten in Rabenstein/Pielach der Jury gestellt. Bemerkenswert viele auswärtige Musiker nahmen dieses Mal daran teil, der Bogen spannte sich vom Ötscherland über Mauer bei Melk bis nach Tulln.

Aus der Region Herzogenburg waren drei Kapellen vertreten, am erfolgreichsten schnitt die Jugendblaskapelle Fladnitztal (JBK) ab, die in der Wertungsstufe C antrat. In der höchsten Stufe, E, gab es keine Teilnehmer, in D traten lediglich die Stadtkapellen Wilhelmsburg und Tulln an.

„Für die Konzertmusikbewertung hatten die Musiker bereits im Vorfeld viele Stunden an Freizeit und Motivation aufgebracht, um brav die unzähligen Proben zu absolvieren. Zu meistern gab es dieses Jahr die Musikstücke ,Festivity‘ von Thomas Asanger und ,Castellanum‘ von Helmut Kogler“, berichtet die Pressesprecherin der JBK, Magdalena Hohl.

Nach dem finalen Ton des zweiten Stücks fiel nicht nur viel Anspannung von den Musikern ab, sondern auch große Zufriedenheit mit der vollbrachten Leistung stellte sich ein. „Dass sich das viele Proben und die aufmerksamen Ohren der Kapellmeisterin Tamara Ofenauer-Haas bezahlt machen, durften alle Musiker dann bei der Verkündung der Bewertung feststellen, und sich über tolle 91,25 Punkte - von möglichen 100 - freuen“, so Hohl.

Kapelln landete Achtungserfolg

Damit war die JBK die bezirksbeste Formation in der Wertungsstufe C, denn besser schnitt nur Musikverein Texingtal mit 93,33 Punkten ab.

Hinter der JBK landeten der Musikverein Engabrunn (90,50; Bezirk Krems), die Stadtkapelle Mank (89,83), der zweite Vertreter aus der Region, die Trachtenkapelle Inzersdorf-Getzersdorf (82,67), sowie der Musikverein Karlstetten (87,42).

Gleich zwölf Musikvereine traten in der Wertungsstufe B an. Der Musikverein Kapelln errang mit guten 88,83 Punkten einen Achtungserfolg. Beste Formation war der Musikverein Ober-Grafendorf/St. Margarethen mit 91,50 Punkten, gefolgt von der Trachtenmusik Kirchsteten (90,75).