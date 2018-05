Krems war in der Vorwoche Schauplatz der Wahl zur „Miss NÖ 2018“. Linda Baier aus Neustift landete auf dem fünften Rang - und ist überglücklich.

„Ich bin mit dieser Platzierung voll zufrieden“, bilanziert Baier im NÖN-Gespräch. Die Atmosphäre sei einzigartig gewesen, Lampenfieber habe sie zwar verspürt, aber insgesamt den Abend genossen.

„Die Schüler haben mich Applaus empfangen, sie waren unheimlich nett“

Aber nicht allzu lange, denn Dienst ist Dienst: „Um 1.30 Uhr habe ich mich ins Bett gelegt, um 6 Uhr bin ich wieder aufgestanden“, schmunzelt die Pädagogin. Denn in der Früh war wieder Dienstantritt in der Neuen Mittelschule Prinzersdorf, Englisch stand auf dem Programm: „Die Schüler haben mich Applaus empfangen, sie waren unheimlich nett“, schildert der Klassenvorstand, der sich auch bei den Kollegen für den herzlichen Empfang bedankt: „Nach Unterrichtsende haben wir mit einem Glas Sekt auf den fünften Platz angestoßen.“

Für Linda Baier war das gute Abschneiden ein verfrühtes Geschenk, zumal sie in wenigen Tagen ihren 24. Geburtstag feiert: „Vor der Miss-Wahl haben wir ein Camp bezogen. Von den Gästen in diesem Camp bin ich zur Siegerin erklärt worden“, freut sie sich über den „internen“ Titel.

Wie geht es nun weiter? „Man darf niemals aufgeben“, deutet Linda Baier die Richtung an, in die es gehen könnte. „Katharina Katzmann ist beispielsweise im Vorjahr an dritter Stelle gelandet, heuer hat es dann geklappt.“

Katzmann (18) kommt aus Oberrußbach im Bezirk Korneuburg und ist „Miss NÖ 2018“.