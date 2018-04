Der „Verein zur Förderung des Journalismus in NÖ“ hat in der Vorwoche im Wiener Raiffeisen-Haus sein zehnjähriges Bestandsjubiläum gefeiert. Höhepunkt war die Verleihung des „NÖ Journalistenpreises 2018“, bei dem die NÖN mit Lisa Röhrer die beste Printjournalistin stellte.

Der Preis war journalistische Talente, Verleihungskriterien sind Alter unter 30 und/oder weniger als fünf Jahre Berufserfahrung, ist heuer zum achten Mal vergeben worden. 18 Personen hatten ihre Arbeiten zum Thema „Jung, selbstständig, regional - Digitalisierung/Start-Ups“ eingereicht. Sie kamen aus praktisch allen journalistischen Metiers. „Die Qualität der Beiträge war sehr hoch, die Entscheidungen sind uns nicht leicht gefallen“, betonte Juryvorsitzender Georg Wailand, Wirtschaftschef der „Kronen-Zeitung“ und Herausgeber des Magazins „Gewinn“.

Landeshauptfrau gratulierte herzlich

Über den dritten Preis, der mit 2.000 Euro dotiert war, durfte sich NÖN-Redakteurin Lisa Röhrer freuen. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die beiden Vereinsgeschäftsführer Robert Ziegler (ORF NÖ) und Martin Gebhart (Kurier) sowie Erwin Hameseder, Obmann der Raiffeisen-Holding NÖ Wien, gratulierten dazu sehr herzlich.

Röhrer ist 23 Jahre jung und kommt aus St. Pölten. Nach der Matura am Gymnasium mit sprachlichem Schwerpunkt entschied sie sich für ein Lehramtsstudium an der Universität Wien. Dort studiert sie seither die Fächer Deutsch und Psychologie/Philosophie und schreibt gerade an ihrer Diplomarbeit im Bereich Soziolinguistik.

Ihr Interesse für den Journalismus entbrannte früh. Im Februar 2015 bewarb sie sich deshalb um eine Stelle als freie Mitarbeiterin bei der NÖN, wo sie seither tätig ist. Erstes Aufgabengebiet war die „Betreuung“ der Gemeinde Inzersdorf-Getzersdorf, eine Aufgabe, die sie wie alle folgenden auch, exzellent gelöst hat. Mittlerweile ist sie als Redakteurin in der St. Pöltner Zweigstelle tätig: „Ich freue mich sehr über diesen Preis und sehe ihn als Ansporn für meine weitere Tätigkeit“, lautete ihre erste Stellungnahme.

Lisa Röhrer wurde als beste Printjournalistin ausgezeichnet. Den Sieg trug das TV in Person von Katharina Sunk davon (ORF NÖ), Rang zwei ging an den freien Journalisten Marcel Kilic, dessen seinen Beitrag auf „Presse online“ veröffentlicht worden ist.