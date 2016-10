Nicht nur in Herzogenburg und Traismauer gab rund um die „Tage der offenen Ateliers“ viele Aktivitäten. In der gesamten Region haben Künstler ihre Werke präsentiert, etwa in der Filialkirche Katzenberg bei Kapelln, wo Hans Pfeiffer zu seiner mittlerweilen fünften Ausstellung eingeladen hatte. Das Thema lautete „Akt – Stadt – Blumen“.

Vor 25 Jahren hat Hans Pfeiffer seine Leidenschaft zum Malen entdeckt. 1989 begann er mit Zeichenkursen in der Volkshochschule St. Pölten und 1991 nahm der Künstler an der ersten St. Pöltner Sommerakademie teil. Weitere sieben Jahre hindurch besuchte er die St. Pöltner Malakademie. 2006 absolvierte Hans Pfeiffer zahlreiche Malseminare unter der Leitung des Salzburger Künstlers Bernhard Vogel. Seit 1994 nahm er an mehr als 25 Einzel- und Gruppenausstellungen in Kapelln, Herzogenburg, Böheimkirchen, Mödling, Eichgraben, St. Pölten, Wien und Brüssel teil. 2016 wurde Hans Pfeiffer Mitglied der NÖ Kulturvernetzung.

In Wölbling hat Bürgermeisterin Karin Gorenzel die ausstellenden Künstler besucht; beispielsweise Michaela Sonnleitner im Nordlichtladen, wo viele handwerkliche Exponate wie Pölster, Decken, Bekleidung und viele Deko-Ideen für Haus und Garten präsentiert wurden. Bei Irene Krammel, Irmi Schlager und Inge Schober konnte man viele schöne Exponate wie Tiffany-Kunst, Patchwork-Handtaschen, Modeschmuck oder Malereien bewundern.