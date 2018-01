16.139 Reisepässe und 1.821 Personalausweise wurden im Vorjahr bei der Bezirkshauptmannschaft St. Pölten beantragt. Ab Herbst muss man für einen Antrag nicht mehr nach St. Pölten oder in eine der Außenstellen in Kirchberg/Pielach, Neulengbach oder Purkersdorf fahren. Reisepässe und Personalausweise können dann direkt im Gemeindeamt beantragt werden.

„Wir wollen ländliche Regionen stärken und dezentrale Strukturen fördern. Das ist ein erster Schritt dazu“, begründet Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die Initiative, die das Land gemeinsam mit dem Gemeindebund setzt. Bearbeitet werden die Anträge wie bisher in der Bezirkshauptmannschaft in St. Pölten, die bereits bisher die Anträge aus dem Bezirk Lilienfeld miterledigte. Als Sicherheitsbehörde hat die Bezirkshauptmannschaft zudem auch die Verantwortung über das Verfahren.

Bezirkshauptmann Josef Kronister lobt Zusammenarbeit. | NÖN

Die Kosten für die Umstellung sind überschaubar: 220 Euro fallen laut Auskunft von Gemeindebundpräsident Alfred Riedl für die Anschaffung eines Fingerabdruck-Scanners sowie eines USB-Verteilers an. Etwas mehr sind es für Gemeindeämter, die noch über keine Bankomatkasse verfügen. Die Einschulung der Gemeindemitarbeiter übernimmt die Bezirkshauptmannschaft. „Wir sehen die Neuerung als bürgernahes Zusatzangebot in den Gemeindeämtern“, erklärt Bezirkshauptmann Josef Kronister.

Für die St. Pöltner bleibt alles wie gehabt

Nichts ändert sich für die Bewohner der Landeshauptstadt. Sie konnten bereits bislang ihre Reisepässe und Personalausweise im Rathaus beantragen. Hier wurden im Vorjahr insgesamt 6.802 Reisepässe und 930 Personalausweise ausgestellt. Nicht ungewöhnlich ist es aber, dass auch St. Pöltner in der Bezirkshauptmannschaft – die ja an sich nur für den Land-Bezirk zuständig ist – ihre Anträge stellen. „Das ist natürlich auch in Zukunft möglich“, streicht Kronister hervor.