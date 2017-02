Die Exekutive hat in der Vorwoche einen 53-jährigen Mann aus dem Raum Herzogenburg dingfest gemacht.

Er soll staatsfeindliche Aktivitäten gesetzt haben, was seine Opfer in große Furcht und Unruhe versetzt hat, wie es in einer Aussendung der Landespolizeidirektion NÖ heißt.

Es ist dies der dritte Fall binnen kurzer Zeit, bei dem ein Staatsfeind Aufsehen erregt: Vor wenigen Tagen wurde ein Mann in Krems zu einer 18-monatigen Haftstrafe verdonnert, wovon er ein halbes Jahr tatsächlich absitzen muss. Ein weiterer Mann sitzt ebenfalls in Haft und wartet auf seinen Prozess.

Mehr darüber lesen Sie in der aktuellen Printausgabe der NÖN.