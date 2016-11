Amerika hat entschieden, die Sensation ist perfekt: Donald Trump wird der 45. Präsident der Vereinigten Staaten. Menschen in der Region Herzogenburg, die einen starken Bezug zu Amerika haben, beleuchten den Sieg des umstrittenen Republikaners von unterschiedlichen Seiten.

Wahlkampf live miterlebt

Florian Gölss aus Kapelln befindet sich im Zuge eines Auslandssemesters gerade in Potsdam im Bundesstaat New York. Den Wahlkampf sowie den „Election Day“ hat er somit hautnah miterlebt. Der Sieg Donald Trumps war für ihn keine so große Überraschung: „Vor meinem Studienaufenthalt in den USA hätte ich mir das niemals vorstellen können, mit der Zeit wurde mir aber immer klarer, dass seine Chancen gut stehen“, berichtet Gölss.

Gölss: „Einen wahren Clinton-Fan habe ich nie getroffen“

Als Grund dafür führt der Student die Unzufriedenheit der Amerikaner mit der aktuellen politischen Lage. Er spricht außerdem von zwei Wählergruppen, jenen, die treu und öffentlich zu Trump stehen, und jenen, die Clinton für das „geringere Übel“ hielten. „Einen wahren Clinton-Fan habe ich nie getroffen“, erzählt Gölss von seinen Erfahrungen.

Ganz anders beschreibt Andrea Guarente die Situation. Die Herzogenburgerin lebt seit 2004 im Bundesstaat Massachusetts. Für sie war der Triumph Trumps nicht vorhersehbar. „Die meisten Menschen haben mit dem Sieg Hillary Clintons gerechnet, also war das Ergebnis ein ziemlicher Schock.“

„Aggressiv, peinlich und schockierend“

Vor allem in Massachusetts, einem Staat, der bisher mehrheitlich demokratisch war, war es eine Überraschung. „Trumps Methode war aggressiv, peinlich und schockierend. Die Amerikaner waren aber bereit, das zu übersehen, und haben sich gegen einen weiteren ‚Leader‘ mit politischem Hintergrund entschieden.“

Ähnlich sieht das die Traismaurerin Anita Fiala, die jahrelang in New York gewohnt hat und ihre Tochter, die in den USA lebt, regelmäßig besucht. „Ich war entsetzt! Trump ist ein Kandidat, der Frauen und Minderheiten beschimpft und trotzdem haben ihn so viele Bürger gewählt! Ich habe gehofft, dass die Vernunft und das geringere Übel siegen“.

Beide machen sich vor allem Sorgen um Trumps Umgang mit Immigranten. Sie wollen aber erst einmal abwarten, ob er seine Wahlversprechen auch wirklich umsetzt. „Ich hoffe, er wird sein Amt schlussendlich so gut wie möglich ausführen. Es soll positiv weitergehen“, so Fiala.