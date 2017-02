Der Fall hat in der Vorwoche für enormes Aufsehen gesorgt: Wie die Tageszeitung „Heute“ berichtete, hatte eine Frau in einem brasilianischen Restaurant in Wien-Wieden einen Tisch für sechs Personen reserviert. Als einige Bekannte krank wurden, sagte sie den ab. Telefonisch erreichte sie niemanden, also informierte die 50-Jährige die Lokalbetreiber per SMS und per Mail. Dennoch erhielt die Frau eine Stornorechnung in der Höhe von 209,40 Euro.

Obwohl die Rechnung durch die Geschäftsbedingungen in Ordnung scheint, können sich Top-Gastronomen in der Region damit nicht anfreunden.

„Geld zu verlangen,kommt für uns nicht in Frage!“

Markus Katschnig, „Balthasar“ im Schloss Walpersdorf

„Geld dafür zu verlangen finde ich nicht richtig, um nicht zu sagen, eine bodenlose Frechheit“, meint Markus Katschnig vom „Balthasar“ im Schloss Walpersdorf. Mit spontanen Absagen müssen sich die Inhaber der Schlossküche aber auch herumschlagen: „Sogenannte No- Shows passieren öfter. Es kommt vor, dass sich die Leute mehrere Alternativen offen halten möchten, sie reservieren und entscheiden dann spontan, ob sie kommen wollen oder nicht. Wenn nach 30 Minuten niemand erscheint, vergeben wir den Tisch neu. Eine Stornogebühr kommt für uns aber nicht in Frage!“

Kulant zeigt man sich auch im zweiten Schloss-Restaurant in der Region, jenem in Thalheim: „Vereinzelt gibt es schon solche Fälle, sie halten sich aber bei uns in Grenzen. Wir sind bestrebt, bei jeder Reservierung die Telefonnummer zu erfragen. Sollte einmal eine Reservierung nicht zu angekündigter Zeit eintreffen und wir sogenannte ,Walk-In-Gäste‘ haben, wir den Tisch also brauchen würden, versuchen wir, telefonisch das Fernbleiben nachzufragen“, heißt es.

Im Wiener Fall hätte man keine Stornogebühr verrechnet: „Die Kundin hat ja rechtzeitig Bescheid gegeben.“

„Absage ist auch kurzfristig möglich“

Elisabeth Melichar, Gattin von Haubenkoch Rainer Melichar in Traismauer, erklärt, dass im Nibelungenhof Stornierungen selten bis gar nicht vorkommen: „Normalerweise meldet sich der Gast bei einer Stornierung telefonisch und das wird von uns auch so zur Kenntnis genommen. In Sachen Absagen gibt es bei uns kein zeitliches Limit. Wenn die Reservierung nicht wahrgenommen werden kann, egal ob aus gesundheitlichen, beruflichen oder familiären Gründen, ist eine Absage auch kurzfristig möglich.“

"Gastfreundschaft und Stornos vertragen sich nicht"

Gastronom Walter Kahri vom Gasthaus zum Schwarzen Ochsen tritt auch als Veranstalter auf: „Da kommt es schon immer wieder vor, dass Leute Plätze reservieren und kurzfristig vor der Vorstellung absagen. Im Gasthaus selbst kommt es sehr selten vor, und wenn, dann haben die Gäste triftige und nachvollziehbare Gründe. Jedenfalls vertragen sich Gastfreundschaft und Stornos nicht und daher sind Stornogebühren im Gastgewerbe nicht angebracht.“

Franz Dopler, Pächter des Restaurants im Freizeitzentrum Ossarn, meint: „Es kommt bei uns eher selten vor, dass storniert wird, aber wenn es so ist, dann wird keine Stornogebühr verrechnet. Bei uns ist es aber eher so, dass nicht die ganze Feier ausfällt, sondern dass dann eben weniger Leute kommen - das ist aber kein Problem.“

Es komme aber auf die Gegebenheiten und auf das Lokal an: „Falls der Wirt tatsächlich einen Verlust hat - es könnte ja sein, dass der Tisch bereits aufwendig gedeckt wurde -, dann kann ich es eher verstehen, aber nicht in diesem Ausmaß. Wenn der Wirt schon mehr als 200 Euro verrechnet, dann müsste ja schon etwas zuvor geleistet haben oder das Essen schon fertig gewesen sein. Dann müsste er aber der Frau auch die Möglichkeit geben, das Nichtverzehrte abzuholen. Der Umstand, dass man telefonisch nicht erreichbar ist und dann Stornogebühr verrechnet, ist unangebracht!“

Michael Nährer vom gleichnamigen Gasthaus in Rassing sagt kurz und bündig: „Solange es kein Gesetz dazu gibt, habe ich auch keine Meinung dazu.“