In Sachen Fremdenverkehr machen die Verantwortlichen jetzt Nägel mit Köpfen. Bei einer Sitzung im Golfclub Atzenbrugg sind personelle Entscheidungen getroffen worden.

„Es sieht gut aus“, freut sich der ehemalige Obmann des Bezirksweinbauverbandes, Hans Steyrer. Er hat gemeinsam mit dem scheidenden Obmann des Tourismusverbandes Traisental-Donauland, Gottfried Eder, hinter den Kulissen enorme Arbeit geleistet, um den neuen „Verein Weinstraße und Tourismus Traisental-Donau“, kurz WTT, aus der Taufe heben zu können.

Vorstand macht sich Gedanken um neue Führung

Der Vorstand wird sich aus neun Personen zusammensetzen, die am Mittwoch, 16. November, im Gasthaus Schmid in Sitzenberg-Reidling ihre Köpfe rauchen lassen werden. Denn sie selbst entscheiden, wer den Verein künftig an der Spitze lenken wird. Im Vorfeld war versucht worden, alle tourismusrelevanten Bereiche im Vorstand zu erfassen. Mit Ausnahme eines Vertreters von Beherbergungsbetrieben stehen die Personen jetzt fest.

Die Winzer werden durch Markus Huber (Interprofessionelles Komitee Traisental) und Rudolf Hofmann, Obmann des Bezirksweinbauverbandes Traisental, repräsentiert. Vertreter der Heurigenbetriebe ist Hans Schöller junior und jener der Gastronomie Gerhard Becher vom Golfhotel Atzenbrugg.

Um kulturelle Belange kümmert sich Petrus Stockinger vom Stift Herzogenburg. Für die Vernetzung mit anderen Tourismusregionen beziehungsweise übergeordneten Verbänden ist Walter Pernikl zuständig. Zwei Politiker werden in dem neunköpfigen Gremium vertreten sein, und zwar die Bürgermeister Franz Zwicker (SP) aus Herzogenburg sowie Christoph Weber (VP) aus Sitzenberg-Reidling.

Manager oder Geschäftsführer als wichtiges Thema

Ein weiteres wichtiges Thema war die Installierung eines Managers oder Geschäftsführers. „Dass für die Umsetzung der touristischen Ziele für unsere Region eine professionelle Person benötigt wird, wurde auch bekräftigt.

In welchem Ausmaß man eine Person beschäftigt, muss man erst sehen“, heißt es dazu noch vage. Wohl auch deswegen, weil man noch abwarten muss, wie viele Förderungen der neue Verein lukrieren wird können. Die Generalversammlung findet am Donnerstag, 17. November, im Gasthaus Huber in Wagram statt.