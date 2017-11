Viktoria Preiß nahm mit ihren drei Kolleginnen von Frauenzimmer bei der Puls 4-Show „Österreichs nächster Topwinzer“ teil.

Aufmerksam gemacht auf die Show wurden die vier jungen Frauen von Freunden und Bekannten. „Wir haben uns dann gedacht, ‚warum nicht?‘“, erzählt Viktoria Preiß. Im Vordergrund für die vier stand Neues dazuzulernen.

Wertvolle Kontakte in Show geknüpft

„Natürlich war es auch eine tolle Gelegenheit unseren Wein herzuzeigen und wir haben während der Show wertvolle Kontakte knüpfen können“, sagt die 25-Jährige, die glaubt, dass durch die Sendung auch andere, neue Zielgruppen mit dem Thema Wein und Winzer in Berührung gekommen sind.

Besonders schwierig war es für die vier, vor der Kamera zu sprechen, „und etwas zu sagen, das Sinn ergibt“, lacht Preiß. Mit der Zeit sei das aber besser geworden.

„Es geht alles sehr schnell, in kurzer Zeit muss man 100 Prozent geben"

Die teilnehmenden Winzer wussten auch nie, welche Aufgabe auf sie zu kommt. „Es geht alles sehr schnell, in kurzer Zeit muss man 100 Prozent geben. Das war schon ein Nervenkitzel“, meint Preiß über Aufgaben, die ein Winzer wahrscheinlich sonst nicht macht. „Wir mussten selbst als Sommelier fungieren und auch einem Sommelier unsere Weine vorstellen“, sagt Preiß. Schwierig sei auch gewesen, in einem Weingarten die Sorte in einem besonders frühen Stadium zu erkennen.

Mit ihrem Wissen und Können bei den Aufgaben schafften es die Frauenzimmer-Winzerinnen von insgesamt 21 Weinbauern unter die letzten acht. Am Montag schieden sie leider aus und schafften es damit knapp nicht ins Finale, das am kommenden Montag, 27. November, ausgestrahlt wird.