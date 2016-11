Im nächsten Jahr soll ein neues „Kommunikationszentrum“ für die Ortsbevölkerung entstehen. Dies hat sich die Gemeinde Nussdorf zum Ziel gesetzt. Entsprechende Budgetmittel sollen im Haushaltsvoranschlag für 2017 vorgesehen werden.

Kommunikationszentrum für Ortsbevölkerung

„Vor rund zwei Jahren kaufte die Gemeinde das sogenannte ,Miletic-Haus‘, das sich am Absprung von der Ortsstraße in Richtung Kellergasse befindet, an. Das Objekt befindet sich an einem verkehrsneuralgischen Punkt“, erläutert SP-Bürgermeister Heinz Konrath.

Das einstöckige Wohngebäude mit rund 65 Quadratmeter Wohnfläche sei aufgrund der niedrigen Raumhöhe und der unterschiedlichen Niveaus im Wohnbereich nur sehr schwer vermittelbar. Zudem wären umfangreiche Renovierungsarbeiten notwendig, um es wieder bewohnbar zu machen.

Abriss als einzige Chance

Weil sich das Wohnhaus direkt an einem Kreuzungspunkt befindet, ist man zum Entschluss gekommen, es im nächsten Jahr abzureißen. Stattdessen soll ein Teil des Grundstücks ans öffentliche Gut abgetreten werden. Die Schaffung mehrerer Parkplätze ist vorgesehen. „Der hintere Teil des Gebäudekomplexes, in dem Stallungen untergebracht waren, soll saniert und eine öffentliche Lokalität geschaffen werden.

Ein Planungsentwurf für die mögliche Gestaltung wurde bereits in Auftrag gegeben. Der neue Ort der Kommunikation soll auch für öffentliche Zwecke, beispielsweise als barrierefreies Wahllokal, geeignet sein“, erklärt Projektleiter SP-Vizebürgermeister Karl Egelseer.

Offen ist es noch, ob die Lokalität von einem Pächter oder einem Verein betrieben werden soll. Ebenfalls in Reichersdorf werden in absehbarer Zeit am Spielplatz die beschädigte Nestschaukel erneuert und auch zwei neue Fußballtore aufgestellt werden. Weiters soll aus Sicherheitsgründen zwischen der Ortskirche und dem Spielplatz ein neues Geländer errichtet werden.