Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung wurden die Auffassungsunterschiede bei der SP und der VP bei der weiteren Vorgangsweise bei dem Projekt neues „Kommunikationszentrum“ für die Katastrale Reichersdorf neuerlich offensichtlich.

Zur Chronologie: Vor rund vier Jahren wurde in Reichersdorf das sogenannte ,Miletic-Haus‘, das sich am Absprung von der Ortsstraße in Richtung Kellergasse an einem verkehrsneuralgischen Punkt befindet, seitens der Gemeinde angekauft. „Das einstöckige Wohngebäude mit rund 65 Quadratmetern Wohnfläche war aufgrund der niedrigen Raumhöhe und der unterschiedlichen Niveaus im Wohnbereich nur sehr schwer vermittelbar. Zudem wären umfangreiche Renovierungsarbeiten notwendig, um es wieder bewohnbar zu machen. Daher war der Abbruch des Hauses das Sinnvollste“, so Bürgermeister Heinz Konrath (SP).

250.000 Euro sind vorgesehen

Der hintere Teil des Gebäudekomplexes, in dem Stallungen untergebracht waren, soll saniert werden. Gemeinsam mit dem neuen Gebäudeteil wird ein Kommunikationszentrum geschaffen werden.

Es sind rund 250.000 Euro im Haushaltsvoranschlag vorgesehen.

Der Streit bleibt. Auch die Einsetzung eines „überparteilichen Arbeitskreises, bestehend aus Bürgermeister Heinz Konrath und jeweils zwei Vertretern der SP und VP-Fraktion), hat zu keiner gemeinsamen Position geführt.

Während für die VP bei einer Projektumsetzung nur die „Vereinsvariante“ in Frage kommt, wobei der neue Verein sich bereits zu Beginn der Bauaktivitäten einbringen soll, spricht sich die SP strikt für eine Vorleistung (Anmerkung: Errichtung der Gebäudehülle ohne eine vorherige Vereinsgründung) seitens der Gemeinde aus.

Aus Sicht der VP fehlen nach wie vor mehrere wichtige Voraussetzungen, unter anderem auch ein Nutzungskonzept, um ein derartiges Projekt umzusetzen. „Wir sind für ein Projekt mit Mehrwert für die Reichersdorfer Dorfgemeinschaft! Was wir jedoch nicht akzeptieren können, ist ein Umbau des alten Miletic-Hauses, ohne zu wissen, wofür es verwendet werden soll. Letztlich könnte das Projekt der Gemeinde sogar rund 500.000 Euro kosten“, stellt VP-Fraktionssprecher Reinhard Loth fest.

Weiters: „Die Kostenexplosion während der Planung ohne Nutzungskonzept und einen betreuenden Verein ist eine unverantwortliche Entscheidung der SP auf Kosten der Bürger.“