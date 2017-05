Rund um die Nutzung des Grundstücks „Obere Ortsstraße 7“ sind plötzlich Irritationen zwischen VP und SP entstanden.

Bisher gab es eine gemeinsame Vorgangsweise, entsprechende Gemeinderatsbeschlüsse fielen einstimmig. Die Gemeinde hat das Grundstück angekauft, den vorderen Bereich des darauf befindlichen Gebäudes, weil desolat, abgebrochen. Der hintere Bereich soll genutzt werden: Die SP spricht von einem „Mehrzweckraum für verschiedene Aktivitäten“, die VP von einem „Vereins- & Kulturhaus“.

Zur detaillierten Ausarbeitung eines Nutzungskonzeptes ist seitens des Gemeinderates ein überparteilicher Arbeitskreis gebildet worden, in dem sich neben SP-Bürgermeister Heinz Konrath je zwei Vertreter von SP und VP befinden. Sie sollen dem Gemeinderat einen endgültigen Vorschlag unterbreiten, was aus dem Objekt werden soll. Dafür wird auch Geld in die Hand genommen: Im Voranschlag für das heurige Jahr sind 250.000 Euro budgetiert.

Seit einigen Tagen ist jedoch seitens der VP ein neuer Vorschlag am Tisch, den die SP ablehnt

Vor Ostern erhielten die Reichersdorfer Haushalte einen Postwurf der VP. Gemeindeparteiobmann und geschäftsführender Gemeinderat Franz Brunthaler: „Durch die zahlreichen Rückmeldungen auf unseren Postwurf sehen wir uns darin bestätigt, dass die Bevölkerung bei Entscheidungen wie diesen eingebunden werden muss, um gemeinsam einen belebten Ortskern zu schaffen. Wir sind davon überzeugt, dass Entscheidungen nicht hinter verschlossenen Türen getroffen werden dürfen.“

„Rücksicht auf die Bevölkerung nehmen“

VP-Gemeinderat Roland Pichler ist eines der Mitglieder des Arbeitskreises und stellt klar: „Ein Gebäude ohne fixe regelmäßige Nutzung ist ebenso wenig zielführend wie ein gewerblicher Betrieb, der durch die Gemeinde finanziert wird. Bei der Planung muss auf die Wünsche der Reichersdorfer Bevölkerung Rücksicht genommen werden, denn der Erfolg des Projektes ist vom Zuspruch und einer regelmäßigen Nutzung abhängig.“

Brunthaler weiter: „Für die VP ist klar: Möchte Reichersdorf ein Vereins- & Kulturhaus und finden sich auch Gemeindebürger die regelmäßig Leben in das Objekt bringen, dann ist jeder Euro bestens investiert. Eine weitere Alternative ist die Schaffung einer öffentlich zugängigen Grünfläche im Ortskern. Um hier Klarheit zu schaffen müssen der Gemeindevorstand, Vereinsvertreter und interessierte Reichersdorfer an einen Tisch, denn nur durch ein Miteinander schaffen wir einen belebten Treffpunkt für Reichersdorf.“

Für die SP ist der VP-Postwurf der Versuch, politisches Kleingeld zu schlagen: „Wir haben nicht 250.000 Euro für eine Rasenfläche budgetiert“, stellt Bürgermeister Heinz Konrath klar. Ihm gehe es um die zügige Umsetzung des Projekts: „Der Ball liegt bei Brunthaler, er ist mit der Einreichplanung beauftragt, die zügig erledigt werden sollte. Und zwar so zügig, dass noch im Sommer der Baubeginn erfolgen kann.“

Für Konrath steht fest: „Entweder wir finden einen Betreiber für den Mehrzweckraum oder es finden sich Bürger, die einen Verein wie den Dorfverein ,Wir Franzhausner‘ ins Leben rufen. Eine grüne Rasenfläche kommt jedenfalls keineswegs in Frage!“