Alle zwei Jahre ist Bachabkehr bei den beiden Mühlbächen links und rechts der Traisen – heuer war wieder einmal der rechte daran.

Zuständig für den Abschnitt von Wasserburg bis zur Firma Georg Fischer ist „Wasserführer“ Michael Kittel: „Es ist ein Wahnsinn, was man bei dieser sechstägigen Reinigung alles darin findet. Vieles, das auf die Mülldeponie gehören würde, wird in den Bächen entsorgt.“ Abgesehen von Bauschutt und Gras, die regelmäßig darin landen, würde man auch Maschinenteile, Ölbehälter, Batterien und Fahrräder finden. „Heuer war sogar ein Roller mit Benzinmotor dabei. Einige sehen die Mühlbäche scheinbar als Entsorgungsstelle an“, so Kittel.

Behördliche Auflagen treffen Bacherhalter

Viele Bachanrainer-Grundstücke sind bis zum Mühlbach verbaut. Teilweise sei es schwierig, zu unterscheiden, wo der Bacherhalt auf Kosten der Kraftwerksbetreiber endet und der Erhalt der Nachbargrundstücke und Gebäude beginnt. Auch trägt genau dieses Naheverhältnis mit zur Verunreinigung der Mühbäche bei.

Bezahlt werden die Reparaturarbeiten ausschließlich von den Kleinkraftwerken – 84 gibt es an den Mühlbächen. Auch treffen zunehmende behördliche Auflagen immer die Bacherhalter und nur selten Nachbarn oder andere Nutzer. Viele Kraftwerksbesitzer sind nicht mehr gewillt, dies hinzunehmen. Denn nur wenige Personen und Firmen würden Wasserlauf erhalten. Vom Stromerlös bei 2,3 Cent je eingespeistes kw/h muss der Großteil für den Bachbetterhalt aufgewendet werden. „Man kann nur hoffen, dass sich die Situation bessert“, so Kittel, der die gute Zusammenarbeit auch mit den Fischern schätzt. „Zusammenarbeit ist wichtig – untereinander und mit den Anrainern. Wir müssen versuchen, eine gemeinsame Lösung zu finden. Denn Wasserkraft ist die sauberste Art von Energie.“ Für ihn sei es daher unverständlich warum andere Arten mehr gefördert werden. „Windräder stehen bei Windstille. Bei Wind erzeugen sie Lärm. Außerdem sind sie ein hässliches Gebilde in der Natur“, sagt Kittel.