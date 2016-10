Anlässlich der Aktion „Österreich liest. Treffpunkt Bibliothek - das größte Literaturfestival Österreichs“ lud das Büchereiteam mit Leiterin Birgit Taube an mehreren Vormittagen im Aktionszeitraum in die Traismaurer Stadtbücherei ein. Die Einladung war auch speziell an die Traismaurer Schulen gerichtet. „Das Angebot wurde begeistert angenommen und so fanden sich an den Aktionstagen insgesamt acht Klassen der Volks- und der Neuen Mittelschule ein, um in den Beständen der Kinder- und Jugendabteilung der Bücherei zu stöbern und sich Bücher auszuleihen“, berichtet Taube.

Gerade in der schnelllebigen Zeit, in der Kinder nur allzu gern zu Smartphones und Computerspielen greifen, möchte man ihnen zeigen, welche Abenteuer die Welt der Bücher berge. Für die ganz jungen Besucher der Bücherei, die noch nicht selbst lesen können, hielt „Vorlesepatin“ Eveline Beisteiner wieder eine Vorlesestunde in der Stadtbücherei und zog dabei die Kleinen mit ihren Geschichten in ihren Bann.

„Die Aktionen haben Früchte getragen“

Am vergangenen Dienstag gab es ein Gastspiel von Eveline Beisteiner in der Zwergenstube, wo sie eine Geschichte mit dem Kamishibai – einem Vorlesetheater – zum Besten gab.

In Sachen Besucherfrequenz und der Ausleihe von Büchereiutensilien befindet sich die Stadtbücherei Traismauer auf Rekordkurs. Durch die Erneuerung des Büchereibestandes und der Erweiterung des Angebots konnte die Besucherfrequenz deutlich gesteigert werden. „Die zahlreichen Initiativen und Aktionen haben Früchte getragen und die Stadtbücherei wird sehr gut frequentiert. Vor allem der diesjährige Sommer hat unsere Erwartungen weit übertroffen. Insgesamt können wir bislang auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2016 zurückblicken“, so Büchereileiterin Birgit Taube abschließend.