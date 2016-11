Über Jahrhunderte war die bekannte doppelseitige Madonna-Statue Anziehungspunkt vieler Wallfahrten. Jetzt wurde die gotische Figur aus dem 16. Jahrhundert renoviert und wieder in der Pfarrkirche Hain montiert.

Massive Schäden an Holzsubstanz

Die Statue, von einem namentlich nicht bekannten, lokalen Künstler angefertigt, wies bereits massive Schäden, sowohl an der Holzsubstanz, als auch an der Farbfassung auf. In den Werkstätten des Bundesdenkmalamtes, Abteilung für Konservierung und Restaurierung, Fachbereich Skulptur, wurde sie unter der Leitung von Julia Amann umfassend restauriert.

Daraufhin bekam die doppelseitige Statue einen neuen Platz in der Kirche in Hain: Sie wurde in der Mitte des Kirchenschiffs von der Decke aus abgehängt und lädt nun wieder als Anziehungspunkt für Wallfahrten ein.

Die Kosten der Renovierung in der Höhe von 15.000 Euro übernimmt zur Gänze das Denkmalamt, für die Kosten der Montage kommt die Pfarre selbst auf.

Segnung findet bei Adventkonzert statt

Feierlich gesegnet wird die Madonna-Statue von Propst Maximilian Fürnsinn aus dem Stift Herzogenburg im Rahmen des Adventkonzertes des Kirchenchores sowie des Musikvereins Hain, das am Samstag, 26. November, um 16 Uhr stattfindet.