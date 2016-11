„Gerade der Einsatz für Menschen auf der Flucht zeigte, wie wichtig das Freiwilligenwesen, funktionierende Strukturen und das Vorhalten von Ressourcen für den Großeinsatz sind“, ist man beim Roten Kreuz überzeugt. 79.000 Einsatzstunden leisteten dabei die Mitarbeiter des Roten Kreuzes im Vorjahr gemeinsam mit dem Team Österreich allein im Zuge dieses Einsatzes.

Besondere Leistungen werden in den Vordergrund gestellt

Aus diesem Grund finden in den nächsten Wochen mehrere Veranstaltungen statt, in denen diese besondere Leistung in den Vordergrund gestellt wird. Auch exakt 350 Rotkreuz-Mitglieder aus dem Mostviertel (Bezirke Amstetten, Lilienfeld, Melk, St. Pölten beziehungsweise St. Pölten/Land, Scheibbs, Tulln) mit diesem besonderen Dankeschön geehrt. Mit nicht weniger als 48 Mitgliedern war die Bezirksstelle Herzogenburg überproportional vertreten. Insgesamt 23 Rotkreuz-Mitarbeiter erhalten die Goldene Verdienstmedaille, 135 die Silberne und 192 die Bronzene. Diese Medaillen waren eigens für diesen Einsatz vom Österreichischen Roten Kreuz aufgelegt worden.

Mit Katja Schwaigerlehner und Selina Teuschl sind auch zwei Herzogenburger Mitarbeiter mit „Gold“ gewürdigt worden.

„Wirklich viele Herausforderungen“

„Nicht zu vergessen ist die vielfache emotionale Belastung, unter der viele von uns standen. Unser Ziel ist es, Menschen zu helfen. Da fällt es nicht leicht, zu sehen, wenn kleine Kinder unter diesen Umständen leben, kilometerlange Wanderungen hinter sich bringen oder gar durch einen Schlepper mitten auf der Autobahn ausgesetzt werden“, erklärt Bezirksstellenleiter und Viertelsvertreter Michael Prunbauer.

Es seien wirklich viele Herausforderungen gewesen, die man gemeistert habe: „Deshalb sind wir heute auch hier. Denn für diese Leistung, diesen Einsatz für Menschen in Not, soll auch einmal Danke gesagt werden. Diese Leistung findet man nicht so schnell ihresgleichen.“

Der frischgebackene NÖ Rot-Kreuz-Präsident Josef Schmoll erinnerte daran, dass der sonstige Betrieb nicht vernachlässigt worden ist: „Trotz dieser zusätzlichen Herausforderung wurden auch die vielen anderen Dienstleistungen für Menschen in Not erbracht: vom Rettungs- und Sanitätsdienst über die zahlreichen Tätigkeiten in den Gesundheits- und Sozialen Diensten, der Ausbildung, der Jugend- und Vereinsarbeit oder der Katastrophenhilfe.“