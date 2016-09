Die Stadtpfarre Traismauer steht vor der Sanierung des in den vergangenen Jahren in einigen Bereichen morsch gewordenen beziehungsweise teilweise durch einen Holzwurmbefall stark geschädigten Dachstuhles.

Besonders stark ist der Holzwurmbefall im Dachstuhlbereich oberhalb der Sakristei und der Leopoldi-Kapelle, der aus der Zeit um 1730 stammt. Der Dachstuhl wurde bereits von Experten des diözesanen Bauamtes geprüft und untersucht, die nun notwendige Sanierung der dringend zu sanierenden Bereiche wird rund 30.000 Euro kosten. Für die Dachstuhlsanierung, die bereits in wenigen Tagen beginnen wird, ersucht die Stadtpfarre Traismauer um Spenden (IBAN: AT43 2021 9001 0001 2640 bei der Sparkasse Herzogenburg-Neulengbach, Kennwort „Dachstuhlsanierung“).

Bereits im Jahr 1695 wurde der Kernbereich des heutigen Daches der Stadtpfarrkirche Traismauer über dem damaligen Kirchenschiff errichtet. Im Jahre 1728 ist dann der Kirchenbau um die heutige Sakristei mit Oratorium und der Gruft unter dem Presbyterium erweitert worden. Ebenso wurde zu diesem Zeitpunkt das Dach des Hauptschiffes in Richtung der Leopoldi-Kapelle erweitert.

Feierlichkeiten finden am 16. Oktober statt

Aus dieser Zeit stammen die heute am meisten in Mitleidenschaft gezogenen Dachstuhlteile, die zahlreiche Schäden und auch einen massiven Holzwurmbefall aufweisen und nun dringend saniert werden müssen.

Am Sonntag, 16. Oktober, werden die Feierlichkeiten zum 50. Geburtstag von Stadtpfarrer Dechant Josef Seeanner stattfinden. Dazu bittet er, auf persönliche Geschenke zu verzichten und stattdessen für die aktuellen Renovierungsvorhaben der Traismaurer Pfarren, also entweder für die Dachstuhlsanierung der Stadtpfarrkirche Traismauer oder die Sanierung der Pfarrkirche in Stollhofen, zu spenden. Auch der Reinerlös der Agape nach der Messe dient der Finanzierung der Sanierungsvorhaben. Die Heilige Messe wird in der Stadtpfarrkirche am 16. Oktober um 9.30 Uhr beginnen, nach der Messe findet die Agape am Kirchenplatz statt.