Das Gasthaus „Waldschenke“ bei Kuffern hat eine lange Geschichte, die nun vorüber zu sein scheint. Am 1. August 1990, also vor über 26 Jahren, haben es Heinz und Waldtraud Sommer übernommen. Die Hausmannskost und gutbürgerliche Küche waren bei den Gästen sehr beliebt, es gab über 50 Gerichte und Suppen, auch die Nachspeisen und regionalen Weine hatten auf der Speisekarte ihren Platz. Nun ist Waldtraud Sommer in den verdienten Ruhestand gegangen. Ein etwaiger Nachfolger konnte bisher nicht gefunden werden.