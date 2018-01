Dachstuhlbrand im Schloss: Acht Feuerwehren im Einsatz!.

In Schloss Walpersdorf brach am Mittwochabend in einem Dachstuhl ein Brand aus, acht Feuerwehren aus dem Traisental waren dabei im Einsatz. Zur Brandbekämpfung wurde eine Zugbringleitung von Walpersdorf aufgebaut. Mit der Wärmebildkamera konnten Glutnester ausgeforscht werden.

Kein Verdacht auf Fremdverschulden

Im Dachstuhl war ein Feuer ausgebrochen, starke Windböen fachten die Flammen an. Die Ursache war vorerst ungeklärt, die Polizei ermittelt.

Es gebe keinen Verdacht auf Fremdverschulden, teilte ein Sprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich am Donnerstag auf Anfrage mit. Der Bezirksbrandermittler werde heute, Donnerstag, Erhebungen aufnehmen.

Der Besitzer des Gebäudes hatte nach Polizeiangaben die Einsatzkräfte verständigt. Aufgrund des starken Windes stand rasch der gesamte Dachstuhl in Vollbrand, berichtete die Feuerwehr, die bei den Löscharbeiten u.a. Drehleitern einsetzte. Verletzt wurde niemand.