Zur Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Schweinern konnte Kommandant Walter Stelzhammer neben den zahlreichen Feuerwehrkameraden auch Vizebürgermeisterin Daniela Engelhart, Unterabschnittskommandanten Günter Dorner und Bezirksfeuerwehrarzt Hans Speiser begrüßen.

Kommandant Stelzhammer berichtete über ein sehr arbeitsintensives abgelaufenes Jahr. Der Schwerpunkt im Jahr 2016 bestand in der Ausbildung der Kameraden. Es wurden insgesamt 38 Kurse in der Landesfeuerwehrschule in Tulln besucht, für welche rund 520 Stunden freiwillig aufgebracht wurden.

Ein weiterer Meilenstein war die Erstellung des Einreichprojektes für den geplanten Feuerwehrhaus-Zubau, wofür sich der Kommandant bei seinen Kameraden für die ausgezeichnete Mithilfe bedankte. So wurde bei der Mitgliederversammlung einstimmig der Beschluss zur Errichtung dieses Zubaus beschlossen.

Sehr erfreulich ist auch, dass die Freiwillige Feuerwehr Schweinern im Vorjahr zwei Neuaufnahmen verzeichnete. Christoph Stockinger und Markus Speiser sind in die Wehr aufgenommen worden. Kommandant Stelzhammer bedankte sich bei allen Kameraden für den wirklich vorbildlichen Einsatz und die sehr gute Kameradschaft. Gleichzeitig bat er, dass die gesamte Mannschaft das Kommando weiterhin mit voller Kraft unterstützt: „Denn nur gemeinsam können wir die Herausforderungen der kommenden Jahre bewältigen.“