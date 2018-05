Er ist zwar nicht einmal zwei Zentimeter groß, richtet aber enormen Schaden an: der Rübenrüsselkäfer. Innerhalb kurzer Zeit vernichtet er ganze Rübenäcker.

Auch im Perschlingtal haben Landwirte mit dem Rüsselkäfer zu kämpfen, bestätigt Bezirksbauernkammer-Obmann Anton Hieger. Während vor allem im Tullnerfeld und im Weinviertel unzählige Rübenpflanzen vom Käfer abgefressen wurden, ist das Problem im Bezirk derzeit aber noch nicht allzu groß.

„Allerdings weiß man nicht, wie es weitergeht, der Käfer kann sich sehr rasch verbreiten“, sagt Hieger. Die ungewöhnlich hohen Temperaturen und die wenigen Niederschläge boten dem Käfer geeignete Lebensbedingungen, weiß Hieger. „Normalerweise ist es kälter, da vermehrt sich der Käfer nicht so rasant“, weiß der Bezirksbauernkammer-Obmann.

„Ohne das Beizen ist der Samen nicht mehr geschützt.“ Anton Hieger, Bezirksbauernkammer-Obmann

Im Perschlingtal ist die Situation – je nach Boden – unterschiedlich. „Auf sandigen Böden hat sich der Rüssler extrem ausgebreitet und die Rüben vernichtet, auf Auböden sind die Rüben relativ gut davongekommen“, weiß Johann Figl-Fischelmaier aus Langmannersdorf. Er kritisiert aber, dass die Landwirte viel zu spät von der Rüsselkäfer-Plage informiert wurden. Der Landwirt selbst hat aber etwa zwei Drittel seiner Rübenäcker umbrechen müssen und anstelle von Rüben Mais anbauen müssen.

Dass es gar nicht so einfach ist, etwas anderes statt der Rüben anzubauen, erklärt Hieger: „Es gibt Regelungen, was die Fruchtfolge betrifft, an die müssen sich die Landwirte halten. Manche Bauern haben daher kaum noch eine Möglichkeit etwas anderes anzubauen.“

„Spritzen gegen Käfer ist problematisch“

Was den Langmannersdorfer außerdem auf die Barrikaden gehen lässt, ist, dass der Rübensamen nicht mehr gebeizt werden darf. „Dass dann drei bis viermal Insektizide gegen den Rüssler gespritzt werden müssen ist umweltproblematisch. Aus meiner Sicht hat die Rübe auf diese Art keine Zukunft.“ Grund dafür, dass der Samen nicht mehr gebeizt werden darf, ist das von der EU beschlossene Verbot der Neonicotinoide, um die Bienen zu schützen.

„Ohne das Beizen ist der Samen nicht mehr geschützt“, sagt Hieger, der auch bestätigt, dass es nicht leicht ist dem Käfer Herr zu werden: „Aufgrund des dicken Panzers muss mehrmals gespritzt werden, um den Schädling bekämpfen zu können.“ Die Zukunft für die Zuckerrübe sieht Hieger schwierig: „Die Bauern werden sich künftig zweimal überlegen, ob sie Rüben anbauen.“

Mit Sorge beobachtet wird die Entwicklung auch von der Agrana. Die Tullner Zuckerfabrik beliefern die Bauern aus der Region. „Aktuell ist die Situation im Zuckermarkt sowohl für Produzenten als auch für Rübenbauern sehr herausfordernd“, erklärt Pressesprecher Markus Simak. Dennoch gehe man im Unternehmen bei einer durchschnittlich ertragreichen Ernte 2018/2019 von zwei ausgelasteten Zuckerfabriken aus.

Zum Verbot der Neonicotinoide sagt Simak: „Hier wird es künftig je nach Befall zu einer mehrmaligen flächigen Behandlung des gesamten Feldes kommen müssen. Dabei werden andere Wirkstoffe eingesetzt. Dies ist weniger effizient und bedeutet für den Rübenbauern einen erheblichen Mehraufwand.“