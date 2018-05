Das warme Wetter ist nicht nur für sonnenhungrige St. Pöltner eine Wohltat, Schädlinge für Land- und Forstwirtschaft erleben dadurch einen regelrechten Entwicklungsschub. In der Region St. Pölten sorgen besonders Rübenrüsselkäfer, Maiswurzelbohrer und Borkenkäfer für Ärger bei Bauern und Forstwirten.

Landwirte hoffen auf baldigen Regen

„Es sollte bald regnen. Ausgetrocknet sind vor allem die Schotterböden im Bereich Dunkelsteinerwald, im Traisental von Traismauer bis Wilhelmsburg aber auch auf den Südhängen, wo die Sonne hinbrennt“, schilder Bezirkskammerobmann Anton Hieger die Situation. Besonders der Weizen vertrage die Trockenheit nicht so gut, es gebe bereits leichte Schäden. Auf die Wintergerste habe das hingegen nur wenig Einfluss. Auch der Mais will keine nassen und kalten Füße. „Hier lässt sich die Situation allerdings noch nicht abschätzen“, sagt Hieger. Denn der Maiswurzelbohrer könnte Probleme bereiten. Der Käfer wurde vor 20 Jahren von Amerika über Sarajewo nach Österreich eingeschleppt. Schon im Larvenstadium macht er den Landwirten Problemen. Die Larven befallen die Haupt- und Luftwurzeln der Maispflanze, die Käfer findet man am Maiskolben selbst. Sie ernähren sich von Narbenfäden der weiblichen Blütenstände. „Durch die angewendete Fruchtfolge haben wir den Käfer aber einigermaßen im Griff, allerdings weiß man nie, wie rasch er sich

Warme Temperaturen begünstigen das Wachstum des Borkenkäfers.

verbreiten wird“, erklärt Hieger.

Die Grünlandbewirtschafter profitieren von der Witterung. Die erste Mahd ist heuer bereits erledigt. Früher war der erste Schnitt erst Mitte Mai. Regen könnte aber trotzdem nicht schaden. „Für die Landwirtschaft wäre es von Vorteil, wenn der Regen in dosierten Mengen fällt“, so Hieger.

Glück hatten die Bauern im Bezirk auch im Bezug auf den Rüsselkäfer. „Wir sind großteils verschont geblieben“, weiß Hieger. Wo der Rüsselkäfer aber gewütet habe, sei nichts mehr zu machen. Seine Zeit ist heuer aber bereits vorbei, der Käfer zieht sich zurück und legt Eier mit der nächsten Generation. „Beste Vorbeugung gegen den Käfer ist es, keine Rüben anzubauen“, so Hieger.

Borkenkäfer haben leichtes Spiel

In der Forstwirtschaft bereitet der Borkenkäfer die größten Sorgen. „Der Dunkelsteinerwald ist immer ein Hotspot, aber auch im Pielachtal gibt es häufig Probleme. Überall dort, wo es viele Fichten gibt“, erklärt Bezirksforstinspektor Karl Heinz Piglmann. Oft anzutreffen ist der Buchdrucker, aber auch der Kupferstecher sei nicht zu unterschätzen.

Der vergangene Winter habe den Insekten nicht geschadet. „Durch die trockene, warme Phase ist die Wahrscheinlichkeit einer Verschlimmerung der Situation sehr hoch“, so Piglmann. Die Trockenheit schwächt die Bäume. Wenn sich ein Käfer hineinbohrt, braucht der Baum Wasser, um die Verletzung stopfen zu können, sonst hat der Käfer leichtes Spiel. Derzeit schauen die Förster, ob Larven unter der Rinde zu finden sind, dann können die Schädlinge durch Austrocknen vernichtet werden. Das Problem wird dadurch noch verschärft, dass derzeit wenig Holz aus dem Wald gebracht werden kann. „Die Sägewerke sind voll“, erklärt Forstsekretär Josef Öllerer von der Landwirtschaftskammer.

Verschwinden lässt die Trockenheit auch das Falsche Weiße Stängelbecherchen nicht. Der Schlauchpilz verbreitet sich zwar bei Trockenheit langsamer, führt aber weiterhin zum Eschentriebsterben in der Region. Besonders, wo ein Umstürzen zur Gefahr werden kann, müssen die Bäume geschnitten werden, wie das bereits im St. Pöltner Stadtwald passiert ist (die NÖN berichtete). „Man sieht nicht immer gleich, wie stark eine Esche schon betroffen ist und ob Gefahr von ihr ausgeht“, erklärt Piglmann. Deswegen sei es besser eine Esche früher zu schneiden als später.