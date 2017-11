Ein jugendlicher Sportler sorgte bei der Fernsehshow „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“ mit Kai Pflaume, die vor wenigen Tagen sowohl im ORF als auch in der ARD übertragen wurde, für Aufsehen. Der zehnjährige Marcel Miedler behauptete, dass er beim Liegestütz-Sprungduell in einer Minute mehr gesprungene Liegestütze als sein Kontrahent, der deutsche Schauspieler, Komiker, Filmproduzent und Sänger Jürgen Vogel, schafft. Und tatsächlich: Am Ende schaffte Marcel 138, Jürgen gab sich mit 62 zufrieden.

Sein Traumberuf ist Sportmediziner

Für Marcel, der nach der Volksschule in St. Andrä seit September die Neue Mittelschule in Traismauer besucht, nach dem Unterricht sechs Mal pro Woche drei Stunden im St. Pöltner Sportleistungszentrum trainiert und seinen Traumberuf als Sportmediziner sieht, war diese Show der Hammer.

Er erfuhr einige Wochen vorher, dass er von der Sektionsleiterin des Leistungszentrums, Tina Weinberger, dem Sender als Teilnehmer vorgeschlagen worden war und bereitete sich natürlich darauf intensiv vor. Sportlich vorbelastet ist er, obwohl Turnen seit vier Jahren zu seinem einzigen Hobby zählt, nicht, denn weder sein Vater noch seine Mutter zählten zu Spitzensportlern.

Aufregende Tage in Berlin

Gemeinsam mit seinen Eltern und den drei Geschwistern flog er – natürlich auf Kosten der Fernsehsender – nach Berlin. Sehr aufgeregt war der Schüler nicht, denn es war ja nicht sein erster Flug, aber ein besonderes Erlebnis war es doch.

„Die Leute, die uns am Flughafen abholten, waren alle sehr nett. Überhaupt war das ganze Redaktionsteam hilfsbereit und freundlich“, so Marcel, der – obwohl er sich in der Sendung sehr cool gab –, von den vielen Eindrücken im Studio dann doch ein bisschen erschlagen wurde.

Erst als der Sieg seiner war, fiel auch die ganze Anspannung ab. Als Siegerpreis erhielt Marcel ein Wochenende – gemeinsam mit der ganzen Familie im Movie Park Germany in Bottrop, einer der Top-Freizeitparks in Deutschland, den die Miedlers im Sommer besuchen werden.

Große Unterstützung erhält Marcel von Schuldirektor Gerhard Beitl, der auch der NÖ Turnpräsident ist, sodass es keine Schwierigkeiten gibt, wenn er für sportliche Wettbewerbe frei braucht, denn demnächst stehen Wettkämpfe sowohl in Tschechien als auch in Luxemburg auf dem Plan.