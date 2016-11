25 Teilnehmer gingen bei den diesjährigen Stadtmeisterschaften des Atus Traismauer, Sektion Tischtennis, an den Start. Fünf Bewerbe gelangten in der städtischen Turnhalle zur Austragung, den Sieg im Herren-Einzel und damit den Stadtmeistertitel holte sich Gerhard Ast, der im Finale Patrick Fessl bezwang. Der geteilte dritte Platz ging an Jutta Riha-Aigner beziehungsweise an Andreas Berger.

Die weiteren Sieger hießen Jutta Riha-Aigner im Herren-Hobby-Bewerb, an dem sie teilnahm, weil zu wenige Damen für einen eigenen Bewerb an den Start gegangen waren, Josef Schmid (Jugendeinzel U 18 und Schülereinzel U 15) sowie Nico Bertl (Schüler-Hobby).

Gelungene Veranstaltung in Traisamuer

„Von den Teilnehmern dieser Stadtmeisterschaft sah man sehr gutes Tischtennis, tollen Kampfgeist“, freute sich Atus-Obmann Walter Ast. Es sei wieder eine gelungene Veranstaltung gewesen, resümierte er: „Der Dank gilt den Sponsoren, die uns wieder mit Sachpreisen, Pokalen und Bannerwerbung unterstützten.“

Keine Politiker bei Turnier als Gast

Und dennoch gab es heuer einen gehörigen Wermutstropfen: Zwar hatte Bürgermeister Herbert Pfeffer die Patronanz über die Veranstaltung übernommen, aber trotz Einladungen ist die Stadtmeisterschaft von keinem einzigen Stadt- oder Gemeinderat besucht worden: „Wir hätten uns schon sehr gefreut, wenn ein Politiker der Stadtgemeinde diese Veranstaltung eröffnet hätte“, sagt Obmann Walter Ast.

Das Fernbleiben der Politiker hatte sich schon im Vorfeld abgezeichnet. Denn für den traditionellen „Politiker-Einzel-Bewerb“ hatte es keine einzige Nennung gegeben, weshalb er heuer auch nicht stattfinden konnte.