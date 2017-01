Das ehrgeizige Projekt „Topothek“ entpuppt sich immer mehr als Erfolgsgeschichte. Statzendorf, wo sie von einem Team rund um den Heimatforscher und Hobbyhistoriker Robert Reiter betreut wird, war Mitte 2013 die 15. Topothek in ganz Österreich.

Am vergangenen Freitag lud eben dieses Team zu einer Präsentation ein, bei der man tief in die Geschichte Statzendorfs als Bergwerksort eintauchen konnte und gleichzeitig sah, was sich in den vergangenen Jahrzehnten in der Fladnitztalgemeinde verändert hat.

Bei dieser Vorstellung platzte der Saal des Gasthauses Deimbacher buchstäblich aus allen Nähten. Das Interesse war außergewöhnlich groß. Es war auch hochkarätige Prominenz anwesend. Robert Reiter und Bürgermeister Michael Küttner hießen den Gründer der Topothek, Alexander Schatek, ebenso herzlich willkommen wie den Direktor des Diözesanarchivs St. Pölten, Thomas Aigner. Er ist gleichzeitig Präsident des Vereins „Icarus4all“ (Icarus = International Centre for Archival Research), der sich für freien Zugang zu historischen Quellen einsetzt und Online-Portale wie Matricula, Monasterium oder eben die Topotheken betreibt.

Unter den Gästen befand sich auch Elisabeth Loinig vom Amt der NÖ Landesregierung, Leiterin der Abteilung NÖ Landesarchiv und NÖ Institut für Landeskunde.

Alexander Schatek erklärte dabei auch die Handhabung einer Topothek und brachte sie den Gästen näher. Nach der Präsentation gab es tosenden Applaus. Es ist daher kein Wunder, dass Topothekar Robert Reiter an die Wiederholung dieses Vorstellungsabends denkt: „Sie wird vermutlich in der Mehrzweckhalle stattfinden.“