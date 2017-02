Großes fotografisches Talent und einen Blick für das Schöne und Außergewöhnliche bewies Lisa Kräftner aus Statzendorf: Beim dritten NÖ Fotomarathon in Wiener Neustadt erreichte die 17-Jährige den ersten Gesamtplatz in der Kategorie der Zwölf- bis 19-Jährigen. „Mit dem Gesamtsieg habe ich wirklich nicht gerechnet. Ich freue mich natürlich sehr“, jubelt die erfolgreiche Hobbyfotografin.

Punktegleich mit Kräftner war David Grießler aus Kilb. Die beiden teilen den ersten Platz. Bei der Special-Edition des NÖ Fotomarathons, die im Zuge des „Advents am Dom“ in Wiener Neustadt über die Bühne ging, mussten die Teilnehmer sieben vorgegebene Themen, allesamt hatten den Advent als Motto, fotografisch umsetzen.

„Wir hatten dafür zwei Tage Zeit und mussten sieben verschiedene Fotos anfertigen“, erzählt Lisa Kräftner.

Aber nicht nur die Statzendorferin konnte ihr Talent unter Beweis stellen: Auch Vorjahressieger Jascha Süß aus Herzogenburg bewies wieder sein Können. Er sicherte sich mit seinem Foto zum Thema „Glanzlichter“ einen Themensieg.

„Ihr habt gezeigt, dass Fotografieren mehr ist als nur auf den Auslöser zu drücken und damit Alltägliches in ein komplett neues Licht gerückt“, würdigte Landeshauptmann-Stellvertreterin Johanna Mikl-Leitner die künstlerischen Qualitäten der Teilnehmer bei der Preisverleihung in Wiener Neustadt. Mit den bei dem Bewerb unter Beweis gestellten Fertigkeiten seien die Teilnehmer außerdem optimal für die Zukunft gerüstet: „Wer neue Perspektiven einnimmt und kreativ ist, der findet stets Antworten auf neue Herausforderungen. Da denke ich als ein wichtiger Teil der heimischen Wirtschaft etwa an innovative Start-ups, mit denen abseits vorgefertigter Meinungen neue Wege beschritten werden, so Mikl-Leitner.