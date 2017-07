Die Situation ist geradezu grotesk: Das Statzendorfer Feuerwehrhaus war einst großzügig konzipiert worden. Als es eröffnet wurde, konnte sogar ein Gemeindefahrzeug darin untergebracht werden. Jetzt ist es genau umgekehrt: Weil das Feuerwehrhaus aus allen Nähten platzt, müssen die Florianis Gerätschaft am Bauhof der Gemeinde deponieren.

Kufferns Kommandant Alexander Wippel: „Wir wollen eigenständig bleiben!“ | NOEN

Nein, das Feuerwehrhaus, eröffnet im Jahr 1982, ist keineswegs eine Bruchbude. Doch modern sieht anders aus. Bei einem Lokalaugenschein ist die Platznot mit jedem Schritt spürbar. Drei Fahrzeuge sind in der engen Garage untergebracht, das funkelnagelneue Hilfeleistungsfahrzeug 3 (HLF 3), das Rüstlöschfahrzeug 2000 sowie ein Mannschaftstransportfahrzeug. Behutsamkeit im Fall einer Alarmierung ist angesagt, denn sonst würden die Florianis am Weg zu den Fahrzeugen einander wohl über den Haufen rennen. „Der Betrieb kann geführt werden. Aber ein sicherer Dienstbetrieb ist nahezu unmöglich. So kann es nicht weitergehen“, bringt es Kommandant Oberbrandinspektor Michael Weiss auf den Punkt.

Weiteres, gravierendes Problem: Aufgrund der Platzprobleme kann derzeit kein Nachwuchs aufgenommen werden; immer gefährlich für den Bestand einer Wehr, wenn man ein wenig weiter in die Zukunft blickt. Und ärgerlich, wenn man um die gute Nachwuchsarbeit Bescheid weiß, die in Statzendorf geleistet wird.

„Kuffern hat abgelehnt“

Das Kommando hat vor einiger Zeit Alarm geschlagen und eine ungewöhnliche Lösung ins Auge gefasst. Es könnte ein gemeinsames Haus für die Wehren Statzendorf und Kuffern errichtet werden; auch mit dem Hintergrund, dass die Finanzierung des Vorhabens einfacher wäre, weil es vom Land eine bessere Förderung gibt. „Doch Kuffern hat abgelehnt, das haben wir akzeptiert“, erklärt Kommandant Weiss.

„Ja, es hat bei uns eine interne Abstimmung gegeben, die klar gegen solche Planungen ausgegangen ist“, berichtet Kufferns Kommandant Oberbrandinspektor Alexander Wippel. Denn: „Wir wollen eigenständig bleiben“, stellt er klipp und klar fest. Die Zusammenarbeit mit den Statzendorfer Nachbarn funktioniere sehr gut, einem gemeinsamen Haus erteile man aber eine eindeutige Absage.

Die Feuerwehr Statzendorf befindet sich daher seit geraumer Zeit auf der Suche nach einem geeigneten Grundstück. Doch die Suche gestaltet sich schwierig: „Für das Haus kann es keine Kostenschätzung geben, wenn man nicht weiß, wo es errichtet wird“, klagt der Kommandant.

In der Gemeindestube nimmt man das Problem ernst: „Wir haben einen eigenen Ausschuss gegründet, in dem sich Mandatare der SP und VP sowie Feuerwehrleute befinden“, informiert SP-Bürgermeister Michael Küttner. Man stehe ganz am Anfang: „Es gibt aus meiner Sicht zwei Varianten. Entweder einen Zubau zum bestehenden Haus, sofern ein solcher möglich ist, oder ein neues, großes Haus, in dem auch der Bauhof untergebracht werden kann. Denn auch der Bauhof kämpft mit Platznot“, kann sich das Gemeindeoberhaupt das Schlagen von zwei Fliegen mit einer Klappe vorstellen.