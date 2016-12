Seit dem Abschluss der Stiftsrestaurierung präsentiert sich die Gesamtanlage des Hauses in sehr schönem Zustand. Das heißt aber nicht, dass es nicht noch immer Projekte gibt, bei denen es notwendig ist, tätig zu werden. So wurden in den vergangenen Monaten die schönsten Grabsteine des Stiftes restauriert. Sie fristeten bisher in einem nun als Depot genutzten Nebenraum der Kirche ihr Dasein, aber nun wurden sie behutsam, so weit es ging, wieder instandgesetzt und in den Sakristeigang transferiert. Sie sind nun wieder Teil des täglichen Lebens des Stiftes: Wenn Priester und Ministranten zum Gottesdienst einziehen, gehen sie an diesen steinernen Zeugen der Tradition des Stiftes vorbei.

Ein "wahrer Schatz" in der "dunkelsten Ecke"

Die „dunkelste Ecke“ des Hauses - von den Kloster-Mitbrüdern auch wegen der beharrlichen Kälte gefürchtet - ist wohl der Bereich der Kapelle des Heiligen Grabes. Nur zwei Mal im Jahr, am Karfreitag und Karsamstag, rückt dieser Ort in den Mittelpunkt des liturgischen Geschehens, doch Untersuchungen haben nun ergeben, dass hier ein wahrer Schatz verborgen liegt: Teile der Aufbauten des „Heiligen Grabes“ stammen noch aus der Barockzeit. Hinter Holzbrettern und Farbschichten kamen Bemalungen zum Vorschein, die es sinnvoll erscheinen lassen, sich dem gesamten Bereich konservatorisch und restauratorisch zu nähern. „Derzeit werden Konzepte und Kostenschätzungen erarbeitet“, berichtet Kaplan Petrus Stockinger. Sie bilden die Grundlagen für weitere Schritte.