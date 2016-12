In den vergangenen Monaten ist von Johann Pengl und Franz Steinböck ein maßstabsgetreues Modell von der Pfarrkirche Stollhofen, die derzeit umfassend saniert wird, angefertigt worden. Die beiden Modellbauer haben über mehrere Monate, wöchentlich rund 25 Stunden, an dem Kirchenmodell gearbeitet. Bis zur Fertigstellung haben sie in Summe über 550 Arbeitsstunden investiert, um ein möglichst naturgetreues Modell im Maßstab 1:50 zu gestalten.

Die vorwiegend verwendeten Materialien sind Pappelsperrholz, Pressspanplatten, Lindenholz, Kopferblech, Acrylglas und Acryllack auf Wasserbasis. Das Kirchenmodel ist sogar mit einer Innenbeleuchtung ausgestattet.

Auf Knopfdruck ertönen auch die Glocken der Kirche. Zu besichtigen ist das Modell der Pfarrkirche Stollhofen im Heurigenlokal der Familie Erharter in Stollhofen, die auch das Sponsoring dieses Projekts übernommen hat.