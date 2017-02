„Mit so einem Andrang haben wir eigentlich nicht gerechnet!“, freute sich Reinhard Heiss, Lehrwerkstättenleiter-Stellvertreter bei der Firma Georg Fischer. Es sei erfreulich, dass sich so viele Jugendliche - die zum Teil mit ihren Eltern gekommen sind - für den Tag der offenen Lehrwerkstätte interessierten. Die Jugendlichen, die zuvor beim Portier von Lehrwerkstättenleiter Lukas Dopler begrüßt worden waren, strömten am vergangenen Samstag in Gruppen ein.

Die Guides führten die Besucher durch die Firma, wo natürlich auch die Lehrwerkstätte besucht wurde, in der man Berufe wie Konstrukteur, Oberflächenmechaniker, Metalltechniker mit Schwerpunkt Werkzeugbau oder Maschinenbau/Automatisierung sowie Gießereitechniker erlernen kann und zeigten den Jugendlichen, was sie im Falle eines Firmeneintritts erwartet. In den ersten Monaten werden dort verschiedene Werkstücke angefertigt, um das Gefühl für die Metallverarbeitung zu bekommen, dazu gibt es auch theoretischen Unterricht.

G+F nimmt jährlich bis zu 15 Lehrlinge auf

Unter dem Motto „Willst du einen abwechslungsreichen Lehrberuf in der Automobilzulieferindustrie, dann komm‘ vorbei und lerne die Lehrlinge, den Lehrlingsausbildner und die Firma persönlich kennen“ wirbt G+F um Lehrlinge, wobei das Unternehmen pro Jahr zwischen fünf und 15 Jugendliche aufnimmt. Für heuer im Herbst sind bereits elf neue potenzielle Lehrlinge angemeldet.

Georg Fischer ist einer der größten Arbeitgeber in der gesamten Region und arbeitet nach dem Prinzip: „Wir schätzen Kolleginnen und Kollegen, die mit Teamgeist unseren Zusammenhalt stärken und Verantwortung übernehmen. Im Gegenzug unterstützen wir unsere Mitarbeiter bei der Gestaltung ihrer individuellen beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten.“