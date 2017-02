„Das Schöne an der Fotografie ist es, dass man dabei so viele Kleinigkeiten festhalten kann, die einem so wahrscheinlich gar nicht aufgefallen wären“, schwärmt die Noppendorferin Lisa Kräftner und erklärt so ihre Leidenschaft für die Kunst. Dass sie auch den richtigen Blick für hübsche Details hat, hat sie beim NÖ Fotomarathon in Wiener Neustadt bewiesen. Mit ihren Fotos, bei denen sie sieben unterschiedliche Themen rund um den Advent ins rechte Licht gerückt hatte, ist ihr dort der Gesamtsieg gelungen (die NÖN berichtete).

„Man kann mit Fotos Gefühle ausdrücken“

In ihrer Freizeit hat sich die Schülerin, die das BORG in Krems besucht, vor allem der Fotografie von Menschen verschrieben.

„Mein Vater ist auch begeisterter Hobbyfotograf. Er hat mir seine alte Kamera geschenkt. Damit hat alles begonnen!“ Lisa Kräftner

„Man kann dabei so viele Gefühle rüberbringen, das fasziniert mich“, erklärt die 17-Jährige, „ein Foto kann, natürlich nur, wenn es nicht gestellt ist, so viel aussagen.“ Aber auch Naturaufnahmen macht die Schülerin gerne. „Auch Nahaufnahmen finde ich spannend, am liebsten fotografiere ich winzige Tiere oder verschiedene Pflanzen. Das mag ich vor allem, weil ich dabei gut abschalten kann. Ich gehe dann mit der Kamera spazieren oder in den Wald und konzentriere mich dann ganz auf das Fotografieren und die Motive. Dabei kann ich für ein paar Stunden die ganze Welt um mich herum vergessen.“

Beigebracht hat sich die 17-jährige Schülerin das Handwerk größtenteils selbst: „Ich war auch bei der Fotoakademie in St. Pölten und habe außerdem einen eintägigen Kurs in Wien besucht, den Großteil habe ich mir aber selbst, vor allem mit Hilfe verschiedener Youtube-Videos, angeeignet“, erzählt Kräftner stolz.

Die Leidenschaft zur Fotografie scheint der Noppendorferin aber gewissermaßen bereits in die Wiege gelegt worden zu sein: „Mein Vater ist auch begeisterter Hobbyfotograf. Als ich noch jünger war, hat er mir seine alte Spiegelreflexkamera geschenkt, weil er sich eine neue gekauft hat“, erinnert sie sich, „damit hat dann eigentlich alles begonnen.“

„Fotografie soll ein Hobby bleiben“

Die Frage, ob sie ihr Hobby später einmal zum Beruf machen möchte, verneint die Schülerin aber klar: „Es soll auch weiterhin ein Hobby bleiben. Ich kann mir jedoch durchaus vorstellen, dass ich später einmal Aufträge annehme und das nebenbei mache, aber nicht hauptberuflich“, erzählt Kräftner.