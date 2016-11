Ab kommendem Freitag, 25. November, steigt der dreitägige „G’miatliche Herzogenburger Advent“ mit kulinarischen Köstlichkeiten, musikalischen Darbietungen, vielen Geschenkartikeln, weihnachtlich geschmückten Innenhöfen und natürlich einer attraktiven Adventmeile.

Vorbereitungsarbeiten laufen auf Hochtouren

Die Vorbereitungsarbeiten dazu sind bereits in vollem Gange und die Obfrau der Interessensgemeinschaft der Wirtschaft, Evelyne Moser-Bruckner, freut sich, dass bisher alles ziemlich problemlos abläuft. „Wir haben auch heuer wieder ein attraktives Programm mit einigen Highlights - wie zum Beispiel die Lesung mit Schauspieler Jörg Maria Rentmeister im Reitherhaus, wo die Musikschule die musikalische Umrahmung übernimmt - oder der Perchtenlauf am Rathausplatz, wo wir heuer 100 Perchten erwarten. Eine Attraktion wird sicher auch der Kettensägeschnitzer, der für uns eine Krippenfigur schnitzen wird. Da er sich vorgenommen hat, auch in den nächsten Jahren zu kommen, werden wir in fünf Jahren eine schöne Krippe beisammen haben“, erzählt Wirtschaftsinteressensgemeinschafts-Obfrau Moser-Bruckner.

Evelyne Moser-Bruckner

Eine besondere Überraschung möchte sie jetzt schon ankünden, obwohl noch ein bisschen Zeit ist: Im kommenden Jahr, wenn die zehnte Auflage vom „G’miatlichen Herzogenburger Advent“ über die Bühne geht, werden die Wiener Sängerknaben erwartet. Der Termin am 30. November wurde schon fixiert - und es wird wirklich ein besonderes Konzert werden.

Adventsamstage ohne Straßenbauarbeiten

Bis zum kommenden Wochenende sollen dann auch die Straßenbauarbeiten in der Brucknerkurve abgeschlossen sein, sodass dann an den Samstagen im Advent dem „Punsch bei der Platane“ nichts im Wege steht.