Walter Pernikl, Obmann von „Weinstraße und Tourismus Traisental-Donau“, und Kassier-Stellvertreter Siegfried Schicklgruber haben im Tourismusbüro den neuen Genussführer 2017 vorgestellt, der auf 58 Seiten plus Panoramakarte Sehenswertes und Genussvolles in der Rad- und Weinregion zeigt.

Im Genussführer werden Wanderwege und Spaziergänge für Genießer und Pilger, für Verliebte und Romantische, Stifte, Kirchen und Kapellen, schöne Aussichten, Genussvolles in der Landeshauptstadt, die Märkte, Feste und Konzerte, Radwege für Genießer, die Kellergassen sowie das Land und die Geschichte ausführlich behandelt.

In der Panoramakarte findet man die Weinstraßen- und Heurigenbetriebe im Traisental und ihre Öffnungstermine genauestens aufgelistet. Allein in der Ahrenberger und Eichberger Kellergasse reihen sich 123 Keller an Keller.