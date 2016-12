Ab sofort darf sich Traismauer offiziell „Stadt der Bäume“ nennen. Die „International Society of Arboriculture“ vergab im Zuge der 23. österreichischen Baumpflegetage im Austria-Center in Wien den Baumpflegepreis an die Wein- und Römerstadt.

Gemeinsam mit Bürgermeister Herbert Pfeffer nahmen Stadtgärtner Martin Winter und Umweltstadträtin Birgit Grill den Preis vom Präsidenten der „International Society of Arboriculture“, Joseph Klaffenböck, entgegen.

In die Betreuung der Stadtgemeinde fallen rund 850 Bäume im Gemeindegebiet, welche auch im Baumkataster erfasst sind. Davon stehen fünf Bäume unter Naturdenkmalschutz.

Die Bäume werden unter der fachlichen Leitung von Stadtgärtner Winter gemeinsam mit dem Team des städtischen Wirtschaftshofes nach witterungsbedingten Ereignissen kontrolliert. Die Regelkontrolle und Pflegemaßnahmen sind ausgelagert und werden durch eine Baumpflegefachfirma durchgeführt.

Fünf Naturdenkmäler im Gemeindegebiet

Besonderes Augenmerk wird auf die fünf Naturdenkmäler gelegt. Darunter sind zwei Rosskastanien, eine Linde, eine Eiche und ein Birnenbaum. Der Rosskastanienbaum im Stadtgrabenpark in der Vernusbergerstraße wurde bereits 1961 zum Naturdenkmal erklärt.

Bemerkenswert ist außerdem, dass bei einem Spielplatz in Traismauer ein Speierling wächst. Als Wildgehölz gilt diese Baumart als sehr selten. Bei Neupflanzungen wird auch Raritäten besondere Beachtung geschenkt.

So ist angedacht, die Elsbeere in der Gemeinde zu pflanzen. Die große Vielfalt an Baumarten hat auch den Vorteil, dass zum Beispiel bei einem nicht verhinderbaren Krankheitsbefall ein „Totalausfall“ abgewendet werden kann. Auch ökologisch ergeben sich durch die Vielfältigkeit des Baumbestandes und der Struktur wesentliche Vorteile.

33.000 Euro in die Baumpflege investiert

„Im aktuellen Jahr investierte die Stadtgemeinde bereits gesamt rund 33.000 Euro in die Baum- und Grünraumpflege“, informiert Stadtchef Pfeffer.

Seit 2012 wird in der Stadtgemeinde Traismauer der „Baumkataster“ angewendet. Alle Bäume wurden mit einer Nummerierung versehen, welche mittels einer Baumplakette angebracht wurde.

Aufgrund der regelmäßigen Kontrolle der Bäume sowie der Durchführung von entsprechenden Pflegemaßnahmen kann ein nachhaltig gesunder und verkehrssicherer Baumbestand erzielt werden.

Erklärtes Ziel der Römerstadt ist es, mit den Bäumen sorgfältig umzugehen. Baumpflege ist ein ständig wirkender Prozess. So wird zukünftig bei den Jungbäumen im Zentrum das Substrat „Schönbrunner Mischung“ eingesetzt. Dadurch wird die Entwicklung der Haltewurzeln, eine ausreichende Bodendurchlüftung und das Speichervermögen für Wasserreserven vorteilhaft beeinflusst. Pro Jahr werden außerdem zehn neue Bäume gepflanzt.

Die Zuständigkeit des Wirtschaftshofes liegt bei Stadtgärtnermeister Martin Winter. Winter hat in den vergangenen Jahren laufend Aus- und Weiterbildungen absolviert. Überdies beschäftigt Traismauer einen Lehrling der Berufssparte Garten- und Landschaftsbau. Robin Kodym wird in den Lernprozess der Baumpflege mit eingebunden und zeigt großes Interesse.

Baumberatung auch für die Bürger

Rund um die Baumpflege steht das Gemeindeteam auch den Einwohnern mit Rat und Tat zur Seite: Beratungen betreffend die Baumart oder den Standort bei Neupflanzungen werden von der Bevölkerung positiv entgegengenommen.