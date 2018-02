Mit Ausnahme von Grün-Gemeinderat Süleyman Zorba urgiert die gesamte Opposition geschlossen die versprochenen Ersatzmaßnahmen für die geschlossene Eisenbahnkreuzung „Am Himmelreich“. Vielmehr noch: Sie wirft der SP, konkret Bürgermeister Herbert Pfeffer, die absichtliche Verzögerung dieser Ersatzmaßnahmen vor. Rückenwind für diese Annahme glaubt man durch zwei Schreiben des Amtes der NÖ Landesregierung beziehungsweise der ÖBB zu haben. Der Stadtchef weist jegliche Vorwürfe strikt zurück.

„Der Opposition und den betroffenen Landwirten reicht es! "

Faktum ist, dass die vereinbarten Ersatzmaßnahmen und die Verbesserung der Verbindungswege noch vor der überfallsartigen Schließung des Eisenbahnüberganges auf Höhe Frauendorf in Angriff genommen werden hätten müssen, so sieht es zumindest ein vertraglich vereinbartes Übereinkommen zwischen Land NÖ, ÖBB und Stadtgemeinde vor.

Zweites Faktum ist, dass bisher überhaupt noch nichts umgesetzt worden ist. „Der Opposition und den betroffenen Landwirten reicht es! Das ständige Hinausschieben und Ablenken wird nicht mehr hingenommen“, erklären Stadträtin Veronika Haas (VP) sowie die Gemeinderätinnen Elisabeth Wegl (Liste MIT) und Daniela Reisner (FP) unisono.

Bauern haben nun das Heft in die Hand genommen und Land NÖ sowie ÖBB kontaktiert. In den Antworten heißt es praktisch gleichlautend, dass Teile der Umsetzung auf Wunsch der Stadtgemeinde gestoppt beziehungsweise ausgesetzt worden seien.

Das erzürnt die Opposition: „Somit ist klar, dass der Bürgermeister nicht bereit ist, die Verbindungswege zu schaffen beziehungsweise zu verbessern. Der Abschluss der Grundeinlösen betrifft nur einen Teil der Ersatzmaßnahmen, alles andere hätte bereits seit dem Frühjahr 2017 umgesetzt werden können, da die Stadtgemeinde Eigentümer der Grundstücke ist.“

„Gefährdung von Verkehrsteilnehmern“

Haas, Wegl und Reisner warnen: „Falls die versprochenen Maßnahmen nicht raschest umgesetzt werden können, werde ab März vermehrt landwirtschaftliche (Klein-)Fahrzeuge auf der B 43 unterwegs sein und die Sicherheit der übrigen Verkehrsteilnehmer gefährden und deren Nerven strapazieren.“

An SP-Bürgermeister Herbert Pfeffer prallt die Kritik ab: „Es geht darum, ein vollständiges und schlüssiges Wegenetz zu errichten. Offenbar gelingt es der Bahn nicht, alle dafür notwendigen Grundstücke zu bekommen. Das ist der springende Punkt, daher sind andere Lösungen in Betracht zu ziehen. Möglicherweise gelingt es, die ÖBB dazu zu bewegen, dass sie sich finanziell an der Ertüchtigung bestehender Güterwege beteiligt. Den nächsten Gesprächstermin gibt es am Donnerstag, 1. März. Wenn wir dabei eine Lösung finden, können die Arbeiten zeitnahe beginnen.“

Es habe überhaupt keinen Sinn, permanent zu drängen: „Ich hantiere hier mit Steuergeld, die ÖBB übrigens auch, deshalb ist mir eine sinnvolle Lösung wichtiger als irgendwelche Schnellschüsse.“