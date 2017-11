Die Baustellentätigkeiten in Gemeinlebarn und in der Traismaurer Innenstadt werden bis Ende November weitgehend abgeschlossen. Im September wurde in Folge der geplanten Schließung einer Eisenbahnkreuzung in Gemeinlebarn mit der Errichtung der „Spange Gemeinlebarn Süd“ begonnen. Die Bauarbeiten sind im Zeitplan, sodass die Verkehrsfreigabe noch in diesem Monat erfolgen wird.

„Bereits am 27. November muss die Bahnstrecke entsprechend den Vorgaben umgerüstet sein und über die neuen elektronischen Stellwerke verfügen“, so Projektleiter Rudolf Wroblewski von der ÖBB bei der Projektvorstellung im Frühjahr. Die Gleiskörper wurden adaptiert und die Signalanlagen und Stellwerke bei den verbleibenden Eisenbahnkreuzungen modernisiert sowie erneuert.

Großprojekt kurz vor der Fertigstellung

Auch die Bauarbeiten für das Großprojekt „Naturwärme Traismauer“ befinden sich in der finalen Phase. „Die Errichtung einer Biomasse-Wärmeversorgung ist weit fortgeschritten. In den nächsten Tagen werden seitens der EVN mehrere Gasleitungen im Bereich des Hauptplatzes erneuert und das neue Glasfasernetz wird von A1 noch verlegt“, weiß Baustadtrat Walter Grünstäudl (SP).

Weiters: „Ende November sollen Hauptplatz und Wienerstraße uneingeschränkt dem Verkehr freigegeben werden.“ Demnächst wird der Hausanschluss bei der Musikschule hergestellt. Die Grabungsarbeiten beginnen in Kürze. Am 4. Dezember nimmt das Biomasseheizwerk den Probebetrieb auf. Alle kommunalen Gebäude in der Innenstadt wie Kindergärten, Schulen, Stadtamt, Rettungszentrale sowie Gemeindewohnhäuser, werden vom Biomasseheizwerk versorgt. Zusätzlich gibt es rund 40 Kunden, die Energie aus dem neuen Heizwerk beziehen werden.

„Im Frühjahr werden die Bauarbeiten in der Venusbergerstraße und in einigen Teilbereichen der Innenstadt fortgesetzt und finalisiert. Die offizielle Inbetriebnahme erfolgt am 15. Dezember“, so Bürgermeister Herbert Pfeffer (SP). Im nächsten Jahr soll die Innenstadt wieder eine neue Asphaltdecke erhalten.