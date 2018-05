Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung sind mehrere Tiefbauvorhaben einstimmig beschlossen worden.

Im Mittelpunkt dabei stand der Beschluss zur Errichtung einer neuen Mühlbachbrücke in der Höhe des Kindergartenzentrums. Damit wird das Kindergartenareal an der unteren Traisenlände mit dem gegenüberliegenden Areal (hinter dem Feuerwehrhaus) verbunden.

„Der Neubau der Mühlbachbrücke zwischen Landeskindergarten und Feuerwehr wird als Holzbrücke ausgeführt. Die Planung und Ausführung übernimmt die Firma Duschek & Duschek aus Eichgraben zum Preis von 66.000 Euro“, erläutert Stadtrat Walter Grünstäudl (SP). Das Unternehmen hat auch den sogenannten „Oberndorfer Steg“ errichtet.

In Sachen Kindergarten hat es in den vergangenen Jahren mehrfach Kontroversen im Gemeinderat gegeben. Strittig sind vor allem die Ausbaupläne der SP am Standort des Kindergartenzentrums, wogegen die Opposition, speziell die VP, die Errichtung eines zweigruppigen Kindergartens in Gemeinlebarn (die NÖN berichtete) bevorzugt.

In Sachen „Errichtung einer neuen Mühlbachbrücke“ ist man sich jedoch einig. „Durch die neue Mühlbachbrücke wird nicht nur ein neuer Fluchtweg geschaffen, sondern auch die Parkplatzsituation im Bereich des Kindergartenzentrums merklich entschärft werden. Unmittelbar neben dem neuen Heizwerk wird ein Pkw-Parkplatz angelegt, der künftig dem Kindergartenpersonal zur Verfügung stehen wird“, so Bürgermeister Herbert Pfeffer (SP) an.

Über neue Brücke zum Kindergartenzentrum

Pädagoginnen, Betreuerinnen und Stützkräfte könnten dann bequem über die neue Werksbachbrücke das Kindergartenzentrum erreichen. Pfeffer: „Somit wird es künftig auf der unteren Traisenlände, wo es zu Kindergartenzeiten wenige verfügbare Stellflächen gegeben hat, zu einer Entspannung der Parksituation kommen.“

Die neue Mühlbachbrücke wird ein ähnlich wie der Römersteg (unmittelbar neben dem Sparmarkt) ausgeführt werden.