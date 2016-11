Traismauer

Bei der Gemeinderatssitzung ist der Nachtragsvoranschlag für 2016 beschlossen worden. Der von dem parteinunabhängigen Finanzstadtrat Alfred Kellner eingebrachte Antrag fand vor allem bei den Mandataren der SP und dem Grünen-Mandatar Zustimmung. Die VP stimmte trotz einiger Kritikpunkte ebenfalls zu. Die Liste MIT sowie FP-Gemeinderätin Daniela Reisner enthielten sich der Stimme.

Die Einnahmen und Ausgaben im ordentlichen Haushalt steigen gegenüber dem Voranschlag 2016 von 9,925.000 Millionen Euro um 385.000 Euro auf 10,310.000 Millionen Euro. Auch im außerordentlichen Haushalt hat es Änderungen gegeben, wodurch der Haushalt von 3,105.000 Millionen Euro um 295.000 Euro auf 3,400.000 Millionen Euro erhöht wurde.

"Insgesamt positive Budgetentwicklung"

Schwab

„Aufgrund der gestiegenen Ertragsanteile und dem Überschuss vom Vorjahr konnten mehrere Vorhaben, die im ursprünglichen Budgetvoranschlag nicht enthalten gewesen waren, umgesetzt werden“, so der „Finanzminister“ der Stadt, Alfred Kellner. (am Bild links: Alfred Kellner)

Er betonte, dass man insgesamt auf eine positive Budgetentwicklung des aktuellen Jahres zurückblicken könne. „Denn die Zuführung vom ordentlichen in den außerordentlichen Haushalt konnte von 300.000 auf 600.000 Euro verdoppelt werden“, so Kellner.

Die zusätzlichen finanziellen Mittel wurden für die Infrastruktur zur Verfügung gestellt und kamen vor allem im Straßenbau, beim Bau des Hochwasserschutzes, bei den Feuerwehren oder den Schulen zum Einsatz.

VP kritisierte die finanzielle Situation

Weniger zufriedenstellend ist die finanzielle Gesamtsituation aus Sicht der VP, wobei Gemeinderat und Prüfungsausschussobmann Josef Braunstein Kritik zu einzelnen Positionen äußerte. „Die Mehreinnahmen bei den Ertragsanteilen, der Sollüberschuss von 2015, die Bedarfszuweisungen für finanzschwache Gemeinden und die Mehreinnahmen bei den Aufschließungsbeiträgen von rund 526.000 Euro haben das Budget 2016“ gerettet“, so Braunstein. Weiters: „Es werden noch Überschüsse bei Wasser, Kanal und Müll in der Höhe von 434.000 Euro erzielt. Die Bürger unserer Gemeinde zahlen mehr an Gebühren, als für den laufenden Betrieb notwendig ist. Die Gemeinden sind verpflichtet, diese Überschüsse auch wieder für den entsprechenden Zweck zu verwenden. Der Überschuss fließt in Traismauer aber einfach in den ordentlichen Haushalt.“

Seitens des Prüfungsausschussobmannes wurden die „leichtfertigen Ausgabenüberschreitungen“ sowie die Entwicklung des Schuldenstandes kritisiert. „Trotz der positiven Budgetentwicklung und Mehreinnahmen beträgt der aktuelle Schuldenstand rund zehn Millionen Euro.

Unter Berücksichtigung der Schulden der Traismauer Kommunalentwicklungs- GmbH (TKG), die sich laut Rechnungsabschluss auf rund 4,1 Millionen Euro belaufen, sind es sogar rund 14 Millionen Euro Gesamtschulden, die die Gemeinde zu stemmen hat“, so Braunstein abschließend.

Wegl: „SP lässt den Sparwillen vermissen“

Künftig solle laut Braunstein mehr auf die Ausgabendisziplin geachtet, der Gebührenhaushalt adaptiert und die Schulden reduziert werden. Bei Nichtbeachtung werde die VP künftig nicht mehr zustimmen.

Ähnlich sieht die Liste MIT die Lage. „Die SP lässt trotz der besorgniserregenden Gesamtschuldenentwicklung jeglichen Sparwillen vermissen, daher gibt es von uns keine Zustimmung zum Nachtragsvoranschlag“, so Klubobfrau Elisabeth Wegl in ihrer Wortmeldung.

Finanzstadtrat Kellner betonte: „Wir investieren für Traismauer und werden das auch 2017 tun. Die Kritik zur Verschuldung ist nicht nachvollziehbar. Viele unserer Kredite sind von Bund und Land gefördert – also geschenktes Geld. Wir werden auch im Budget 2017 kräftig investieren, damit unsere Stadtgemeinde noch attraktiver und lebenswerter wird“, so Kellner.